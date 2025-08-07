Investigadores analizan el papel del plancton ante el cambio climático

Un equipo del Instituto Español de Oceanografía (IEO-CSIC) de A Coruña ha estudiado la diversidad y actividad del plancton microbiano en el sistema de afloramiento del noroeste de la península ibérica, «uno de los más productivos del Atlántico europeo», y ha logrado demostrar que la materia orgánica disuelta (DOM, por sus siglas en inglés) es un factor clave que regula la composición y función de estas comunidades microbianas, relevando también una estrecha relación entre la química del agua y la presencia de determinados genes microbianos asociados al envejecimiento de las masas de agua.

«Estos microorganismos, invisibles pero esenciales, son verdaderos reguladores del funcionamiento del océano», indicó la investigadora Marta Varela: «Comprender su diversidad y comportamiento nos ayuda a anticipar cómo responderán los ecosistemas marinos ante el cambio climático».