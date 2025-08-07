La CIG denuncia «discriminación» a los inspectores de pesca gallegos
agencias
Santiago
La CIG denunció ayer la «discriminación» por parte del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación «contra las y los inspectores de pesca de Galicia tras la reciente decisión de negar el pago del Sistema de Especial Dedicación (SED) al colectivo de Pontevedra a partir del 1 de septiembre». «Esta situación contrasta con la del personal inspector de pesca que realiza actividades como las granjas de atún rojo, al que el Ministerio si prevé pagar por su disponibilidad como el SED», remarcaron asimismo desde la central nacionalista, que sostiene que el colectivo «no entiende este trato discriminatorio que provoca la pérdida de un complemento salarial en concepto de disponibilidad que no compartimos ni aceptamos».
