El cerco avista un tijeretazo del 40% del cupo de sardina: «Vamos a morir por peso»

El cerco gallego ya había agotado sus posibilidades pesqueras por estas fechas hace un año y estaba alquilando cuota a los barcos del Golfo de Cádiz. Era someterse a pagar por trabajar, aun viendo reducidos sus márgenes, o amarrar. No había otra opción. Y es una situación que no se da por ahora esta campaña, en la que los cerqueros del Cantábrico Noroeste cuentan con 10.132 toneladas, casi un 22% más que en 2024, pero las dificultades están por llegar.

Hasta el 31 de mayo, los buques con ocho o más tripulantes —la inmensa mayoría, de ellos cerca de un centenar con puerto base en Galicia— podían pescar, como máximo, 2.500 kilos de xouba por día natural, una cantidad que a partir del 1 de junio pasó a 10.000 kilos por buque y semana. El cupo actual, en vigor durante los últimos dos meses, encajará en breve un tijeretazo del 40% hasta los 6.000 kilos semanales, según un borrador trasladado al sector desde el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

El objetivo es adecuar la sardina disponible todavía a los días de pesca que quedan hasta septiembre, cuando se habilitará el mecanismo de optimización que repartirá el excedente de los barcos españoles que no hayan consumido ni alquilado su cuota. El problema es que el recorte supondrá un nuevo varapalo para el cerco gallego, que ve cómo las opciones de un swap con Portugal no prosperan aún y no hay pescado suficiente para hacer viable la actividad.

«Vamos a morir por peso», destaca en declaraciones a FARO el presidente de la Asociación Provincial de Armadores de Buques de Cerco de Pontevedra, Óscar Iglesias, asegurando que la rebaja de 10.000 a 6.000 kilos semanales de xouba repercutirá gravemente en las cuentas de la flota. «Al final no vamos a poder pagar el sueldo que se merece un marinero y vamos a tener que parar por falta de trabajadores», avisa, dejando claro que el cupo actual ya es de por sí «insuficiente» y sería necesario el doble, en torno a 20.000 kilos a la semana, para ser rentables.

«La Administración no quiere ni escuchar hablar del desguace»

Los armadores llevan tiempo advirtiendo sobre esta situación y una parte importante ha solicitado su inclusión en el plan de ayudas que proyecta el Gobierno para reestructurar ciertos segmentos de la pesca. Conforme explica el gremio, el cerco está sobredimensionado y no hay cuota suficiente para todas las embarcaciones, pero «la Administración no quiere ni escuchar hablar del desguace».

Lo cierto es que entre el 30% y el 40% de los buques abandonarían la actividad si hubiese apoyos. «No hay relevo porque no hay cuotas, no porque el oficio sea malo. El oficio es una maravilla», evidencia Iglesias. Hay una percepción de abandono por parte del Ejecutivo central y un profundo malestar por la falta de medidas eficaces que garanticen la viabilidad de los barcos. Sobre todo si se tiene en cuenta el panorama del país vecino, con más sardina.

Y es que cabe recordar que la gestión de la Sardina pilchardus es compartida entre España y Portugal. Ambos países desarrollan un plan que establece el reparto y los requisitos de la pesquería, de acuerdo con las directrices de la Comisión Europea, con el propósito de garantizar la explotación sostenible del recurso. Este año, la pesca española —igual que la lusa— contará con un 16,4% más de cuota (51.738 toneladas en total). El problema es que solo el 33,5% es para España, y el 66,5% restante se lo lleva Portugal.