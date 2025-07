La «tragedia» con la flota en Argentina resta 170 millones a las firmas gallegas

El único motivo por el que este miércoles había tres buques tangoneros congeladores pescando langostinos en Argentina era el de cumplir el trámite: nadie en la pesca quiere hablar de cierre patronal y sacar algún buque a la mar, aunque sea por un rato, es un modo de esquivar esa bala. Los otros 111 pesqueros congeladores que se dedican a este recurso en el país estaban amarrados. Casi apelmazados, más bien, creando un cardumen de estructuras a flote en Mar del Plata o Puerto Deseado. Podría ser una estampa habitual de un mes de marzo, por ejemplo, para cuando la campaña de langostino salvaje en aguas nacionales no ha empezado. Pero no de julio: el año pasado fueron desembarcadas 39.013 toneladas, cuando ahora —son datos oficiales de la Subsecretaría de Pesca— apenas se han superado las 960. A pesar de la mediación este martes del secretario de Trabajo del Gobierno local, Julio Cordero, las negociaciones entre las confederaciones empresariales y los sindicatos fueron un «gatillazo», en palabras de uno de los directivos de la industria de capital gallego asentada en el país.

Hasta la fecha, y de acuerdo a los cálculos elaborados por FARO y consultados con varios actores del sector afectados por esta crisis, las compañías participadas por pesqueras de Vigo y área han dejado de ingresar unos 200 millones de dólares. Equivalen a 170 millones de euros, al tipo actual de cambio. Las pérdidas, derivadas tanto de lo que no han facturado desde marzo como por el coste propio de los amarres, también serán multimillonarias. A bordo y en tierra, porque en las fábricas que procesan los langostinos salvajes tampoco hay materia prima con la que trabajar. Son en torno a 50 los barcos de langostino participados por la pesca gallega, y que están adscritos a filiales de Nueva Pescanova, Conarpesa (casi la mitad del accionariado es de Wofco), Iberconsa o Profand. Se les conoce como tangoneros por unas estructuras que van en los costados (los tangones), que son las que permiten desplegar con eficiencia los aparejos durante la faena en alta mar. Buena parte de las últimas incorporaciones a esta flota fueron ejecutadas en las gradas de Armón, tanto en Vigo como en Navia.

Flota tangonera, con dos poteros al frente, amarrada este martes en Puerto Deseado. / FdV

Los más afectados

El problema más severo es para las multinacionales con menor diversificación geográfica y de especies, las más dependientes de este recurso. La campaña debería terminar en octubre pero, en estos momentos, no está claro que vaya a retomarse. En algunas compañías ya lo descartan. «Van a pasar diez meses sin cobrar un peso por culpa de estos tipos que no quieren llegar a ningún acuerdo», censuró ayer el presidente de Conarpesa, Fernando Álvarez Castellano, al portal local Revista Puerto. «Para mí no es una tragedia, yo no me voy a morir de hambre, tengo organizada mi vida y la de mi familia, pero para las mil trescientas personas que con nombre y apellido tengo trabajando conmigo, lo que está pasando es una verdadera tragedia», abundó. Para el socio de Wofco esta «tragedia» tiene nombre, el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU), el gremio más beligerante del sector.

El conflicto nació de la necesidad, expresada por las empresas, de adecuar el sistema retributivo de las tripulaciones. El convenio colectivo vigente fijó sus bases en el año 2005, cuando la tonelada de langostino salvaje cotizaba dos veces más que en la actualidad: 12.000 dólares frente a 6.000. De ahí que las patronales plantearan no una reducción de los costes salariales, ya no indexados a la inflación. El SOMU ha rechazado de plano cualquier ajuste a la baja en estos términos. Las pesqueras llegaron a negociar aparte con tripulaciones con la esperanza de retomar la actividad este mismo miércoles, 23 de julio, pero abortaron la iniciativa por las «amenazas» de la organización. La han acusado incluso de exhibir un arma de fuego para coaccionar a marineros.

Este durísimo conflicto surge además en un contexto intrincado para algunos grupos. Conarpesa ha reconocido estar negociando su venta, a Wofco o a terceros, y el fondo propietario de Iberconsa, Platinum Equity, también había arrancado con el proceso de desinversión. Y Nueva Pescanova continúa, según Abanca, oteando el horizonte en la búsqueda de un idóneo socio industrial.