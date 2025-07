El conflicto pesquero de Uruguay paraliza a la flota de capital gallego

Uruguay se ha convertido en las últimas décadas en una base estratégica para la flota pesquera gallega. El puerto de Montevideo es punto de escala habitual para más de 40 embarcaciones que faenan en el Atlántico Sur, y a su alrededor ha crecido un vergel de empresas arraigado a la comunidad que ha apostado por el país sudamericano como enclave productivo y logístico. El territorio charrúa se supo ganar la confianza de muchas de estas compañías; una relación se ha «quebrado» en cuestión de semanas tras explotar un conflicto sindical limitado a los barcos fresqueros que a comienzos de este mes de julio ha derivado en la paralización total del sector, arrastrando también a los barcos congeladores y a las fábricas a un cierre forzoso que, como denuncian, nada tiene que ver con ellos, sino que es consecuencia de la presión ejercida por parte del Sindicato Único de Trabajadores del Mar y Afines (Sutma). El paro masivo amenaza las inversiones multimillonarias de varias empresas de capital gallego y su continuidad, poniendo en jaque cientos de empleos.

Así lo destacan a FARO desde Pesquerías Belnova, antigua filial de Pescanova y hoy la principal exportadora de pesca uruguaya en términos de valor. Participada por Moradiña (Cangas) y Pesqueras de Bon (Marín), la sociedad opera dos barcos factoría, el Río Solís II y el Río Solís IV, y cuenta con una planta industrial. En sus manos, más de 200 trabajadores.

«Llevamos 14 millones de facturación y nos quedan al menos otros siete. Cada día parados perdemos 300.000 euros», lamenta su CEO, Albino González. «Si perdemos el mes de julio y agosto, perdemos el año», agrega, admitiendo que se sienten «completamente desamparados» por parte del Gobierno de Yamandú Orsi.

El origen del conflicto se sitúa hace mes y medio, cuando una veintena de embarcaciones fresqueras quedaron amarradas por orden del Sutma, que exige la incorporación de un segundo patrón por barco para suplir al capitán cuando este descanse. Se trata de una petición que, según las armadoras, no está recogida en el convenio vigente y por lo tanto no puede ser revisada hasta su próxima renovación en 2027. Al no alcanzarse un acuerdo, el paro se prolongó y escaló hasta afectar a los buques congeladores y las fábricas procesadoras, que «nada» tienen que ver con esta situación.

«Nos han metido en una huelga que no nos corresponde. Cumplimos la ley, pagamos al día, invertimos en el país y, sin embargo, nos tratan como si fuésemos parte del problema», lamenta González, que explica que el único argumento de la central sindical para tomarlos como «rehenes» es que forman parte de la Cámara de Industrias Pesqueras del Uruguay (CIPU), en la que se integra el fresco. «Lo que pretenden es que le presionemos. Nos incitan a que les apretemos», expone, evidenciando el «secuestro» al que se están viendo sometidos y el poco apoyo institucional que están recibiendo. «Nos reunimos con el ministro de Trabajo y le explicamos que somos un sector que no tiene nada que ver con el fresco, pero hay tanto desconocimiento que no sabía lo que era una cosa y lo que era la otra. Estamos perdiendo 10 o 20 veces más que los fresqueros», subraya.

Belnova ha ejecutado en los últimos años un ambicioso plan para modernizar su flota, confiando en Uruguay como plataforma de crecimiento. Parte de esa apuesta fue la adquisición y reconversión del Río Solís IV, reformado en el astillero gallego Nodosa y equipado con sistemas renovados de frío y producción. Más allá de este ejemplo, desde la compañía estiman que han invertido unos 47 millones en los últimos ejercicios en el país sudamericano, en el que ahora ha puesto en stand by las nuevas inversiones que proyectaba llevar a cabo por la delicada coyuntura.

La CIPU, por su parte, ha denunciado públicamente motines, amenazas a tripulaciones y una actuación sindical que viola las normas de seguridad marítima, razones que según expone han impedido a muchos trabajadores retomar su actividad pese a querer. A través de sus redes sociales, la patronal ha descrito un escenario de «colapso operativo sin precedentes», señalando la «inacción» de la cartera que dirige Juan Castillo como «agravante».

La situación no solo afecta a Belnova. Otras compañías con participación gallega también están paradas, como Solfres, vinculada a la marinense Gadimar. El conflicto también alcanza a firmas internacionales como la canadiense Cooke o la empresa de trading danesa Nowaco, ambas con presencia activa en el país.