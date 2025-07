Un chapuzón entre mariscadores

El sol pegó ayer con fuerza en Toralla y no discriminó a nadie. Ni a los bañistas que disfrutan de sus vacaciones en la pequeña isla viguesa ni a los mariscadores que intentaban ganarse el pan desde primera hora de la mañana, barriendo la orilla con sus angazos en busca de almeja. Pese a que el término furtivo de bañador se haya puesto tan de moda, impulsado por las conductas reprobables de una mínima parte de los turistas en algunos bancos, lo cierto es que en este arenal se respira respeto por el oficio del mar. Respeto e incluso curiosidad entre los veraneantes, que muchas veces interactúan con los granjeros de su playa para saber cómo les va la cosecha, qué frutos les regala la ría y plantearles un sinfín de interrogantes para aprender algo de la realidad del marisqueo. Un sector que ofrece encantado sus clases.

Son lecciones que imparten profesores improvisados como Alexis Grafiña, con más de tres décadas de experiencia en el gremio y que esta última jornada se hacía con un botín de 4,5 kilos del bivalvo: nada mal si se tiene en cuenta que este peso cotiza en lonja a unos 180 euros. «La relación es muy buena con la mayor parte de la gente. A mí me encanta que vengan los críos», admitía al rematar la faena. Les explica la diferencia entre fina y babosa o les advierte que hay que tener mucho cuidado con el producto que compran y a quién, ya que si este es ilegal y no pasa por una depuradora puede acabar provocándoles una intoxicación. Atiende a los más jóvenes, pero también a sus padres. Y las preguntas las formulan viajeros que llegan de Madrid y otros puntos del interior, aunque hay casos de visitantes costeros de Cataluña, País Vasco, Asturias y hasta locales, de Galicia, que aprovechan su chapuzón para sumergirse en la actividad.

Varios profesionales faenando en el mar, mientras los veraneantes descansan. | P. H. Gamarra

«Lo mejor es ver la reacción de los chicos cuando te piden que les enseñes las almejas. Se quedan con los ojos abiertos como si les estuvieras mostrando caramelos», dice el mariscador, que circunscribe la presencia de los furtivos de bañador a ocasiones excepcionales: «Cuando ves a uno te mueres de la risa por los gestos que hace —afirma,tomándoselo con un humor—. No son conscientes de lo que nos cuesta cuidar el entorno y piensan que estamos aquí por amor al arte, que no pagamos licencias. Ya no les llamamos la atención para no meternos en problemas, avisamos directamente al vigilante de seguridad o a la Policía Local. Son los cuatro de siempre, el resto cumplen».

Se trata de veraneantes concienciados como Candela, vecina de Vigo y que este martes ojeaba en primera persona los moluscos que Alexis y sus compañeros Jacobo y Luis, todos veteranos, habían conseguido tras estar varias horas pico y pala con sus rastrillos. «Atraen sobre todo a los niños, que son los que más se interesan y se acercan bastante. Ellos son muy agradables», indicaba ayer. «Y a nosotros evidentemente nos parece muy bien y hay que respetarlo. Es muy duro. Están aquí mucho tiempo», agregaba.

El cumplimiento generalizado de los bañistas también lo constata el patrón mayor de la Cofradía de Vigo, Iago Soto, que evidencia que «aunque hay algún furtivo de bañador, la mayoría de la gente respeta y siente curiosidad por nuestra tarea». «La convivencia con los turistas es buena. Tratamos de molestar lo menos posible alejándonos de las zonas más concurridas o yendo más temprano de lo habitual», apunta. Respecto a la situación de los bancos, este año ha habido «una moderada recuperación de la almeja babosa» tras un lustro de caída en la producción, lo que ha permitido trabajar tanto al marisqueo a flote como al marisqueo a pie en los últimos meses. Pinta peor para la almeja fina de la playa de Canido y de O Serral, que mantiene en vilo al sector por su nula recuperación.