El Gobierno cierra la puerta a un plan de desguaces en el palangre gallego

La pesca de palangre —tanto de superficie como de fondo— ha recibido muchos golpes en los últimos años. Y desde múltiples flancos: límites a la actividad extractiva de escualos, vetos de la Comisión Europea, descenso del consumo o depreciación masiva del valor de sus capturas. De ahí que no exista un plan unidireccional efectivo que pueda resolver los problemas de este segmento de buques. En lo que concierne a los palangreros de superficie —se centran en pez espada, tiburón y tintorera, principalmente—, el sector ha puesto sobre la mesa un plan de acción. Severo, complejo y muy costoso, social y económicamente: el pasado verano, como divulgó FARO, la flota formuló a la Secretaría General de Pesca un plan para desguazar buques. En total calculan que existen 45 buques listos para el achatarramiento, equivalentes al 35% del palangre gallego de superficie.

Pero esta petición, formulada conjuntamente por las cuatro organizaciones de productores de palangre de superficie de Galicia (la viguesa Opnapa, la guardesa Orpagu, la marinense Opromar y la burelesa OPP-7), no será atendida. Al menos, no desde el marco de un proyecto conjunto gubernamental porque los segmentos de flota considerados en «desequilibrio» no incluyen este tipo de pesqueros. Los que sí han entrado dentro de un posible esquema de ayudas al achatarramiento son flotas del Golfo de Cádiz —implicaría el desguace de unos 25 barcos, de los casi 110 actuales—, de Asturias —solicitado por el ejecutivo autonómico por la situación biológica de la angula— y de arrastre del Mediterráneo.

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) ha emitido ya su Informe anual de la actividad de la flota pesquera española, enviado asimismo a la Comisión Europea, que es en el que detalla cuáles son las flotas en «desequilibrio», si éste es económico o por la situación del recurso objetivo o si se trata de un escenario estructural o temporal.

Para el caso de la flota que se dedica a la pesca de la angula —son buques de menos de 12 metros de eslora—, el informe expone que «se propone la aplicación de un plan de paralización definitiva como medida de reducción de capacidad». Pasaría por achatarrar 20 GT (toneladas de arqueo bruto o gross tonnage) en 2026 y otras tantas en 2027. En el caso del arrastre que opera actualmente en el Mediterráneo, el plan de achatarramiento «será definido en colaboración con todas las partes afectadas, tendrá una naturaleza «quirúrgica» y puntual con el propósito de preservar el necesario abastecimiento de las lonjas, el tejido social y la actividad económica de las poblaciones locales vinculadas a esta pesquería».

La última propuesta de Real Decreto del Gobierno que fijaba ayudas para la paralización definitiva de pesqueros se distribuyó en 2023. No se materializó, y era además idéntica a la de 2015 (Real Decreto 1173/2015). Este borrador, en todo caso, limitaba el pago de las ayudas «para los buques que se encuentren en un segmento en desequilibrio del Plan de Acción», no de manera discrecional a criterio de cada empresa armadora. Para un palangrero de superficie guardés de 18 metros de eslora y 65 toneladas de arqueo (GT), el importe de la subvención rondaría los 230.000 euros. En el caso de un arrastrero como los que operan en Gran Sol —con 37 metros de eslora promedio y 370 GT—, la ayuda sería de 1,28 millones de euros.