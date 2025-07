«El objetivo es excluir al palangre del concepto de pesca de fondo, su impacto es mínimo»

-Acaba de reunirse con el director general de la FAO, Qu Dongyu.

-Y me confirmó, a petición expresa del Gobierno de España, su compromiso con la conferencia FAO-Conxemar. Asimismo, conversamos de la iniciativa Puertos Azules, y efectivamente con la presencia en Vigo de este concepto desde el punto de vista de la actividad pesquera.

-Por lo que Vigo está esperando es por la oficina de coordinación, la sede… de esta iniciativa.

En la iniciativa Puertos Azules de la FAO no está prevista el establecimiento de ninguna estructura, oficina o sede. Pero eso no impide que, si las partes que estamos apoyando el proyecto en Vigo nos ponemos de acuerdo, no se pueda llevar a cabo una instalación de las características.

-¿A qué aspira con el Perte del Mar que acaban de asignar?

-Estoy muy satisfecho de haber podido llegar hasta aquí, era una petición que tanto el sector conservero como de la transformación me habían estado haciendo desde el lanzamiento del Next Generation EU. Es bueno recordar que, por razones legales, la Comisión Europea no nos autorizó a que estuvieran dentro del Perte Agroalimentario y al final hicimos uno específico. Son 40 millones de euros y 19 las empresas beneficiarias. Tiene que servir para dar un impulso a la competitividad y la eficiencia energética. También a la sostenibilidad, en particular en el tratamiento de subproductos o el ahorro de agua.

-El consumo de pescado no deja de caer pese a las campañas que han puesto en marcha.

Soy optimista de cara al futuro. Estamos viviendo una transformación muy grande dentro de los hábitos de vida y de consumo de las personas. En nuestro informe anual de consumo alimentario se constata que el tiempo que dedicamos a cocinar en nuestras casas ha disminuido y continúa disminuyendo. Y ahí es muy importante el desarrollo de todas las nuevas formas de presentación y de preparación de los productos pesqueros.