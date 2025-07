La pesca gallega en África denuncia el «desamparo» ante urgencias médicas

Días y días de navegación con un marinero herido, sin ningún médico en el barco y con la tensión de no poder hacer nada por su salud hasta llegar a tierra firme. Es la pesadilla que vivió hace apenas unas semanas el patrón gallego Carlos Alberto Piñeiro en plena faena en el Golfo de Guinea, uno de los caladeros más importantes y al mismo tiempo más aislados para la flota española. A bordo de su palangrero, uno de sus compañeros sufrió un brutal golpe en el rostro al recibir el impacto de un grampín durante la maniobra de izado de un pez espada. El utensilio de acero, lanzado para sujetar la pieza, le golpeó entre la ceja y el globo ocular, rompiéndole la retina y desviando su pupila. «Lo acabaron operando en España, pero no va a recuperar la vista de un ojo», confiesa, visiblemente afectado. Denuncia que este es solo uno de los múltiples incidentes que han padecido embarcaciones como la suya y otras que pescan en la zona, donde «el desamparo es total».

«Vives angustiado. Ayer estuve hablando con el armador y tuve dos crisis de ansiedad porque ya son dos accidentes que me tocan. No te ves asistido por nadie. Estamos solos», indica el profesional, que urge el despliegue en el Atlántico Sur de uno de los dos buques hospital españoles, el Juan de la Cosa o el Esperanza del Mar, para garantizar el soporte necesario ante las emergencias sanitarias que puedan tener los pesqueros.

Según explica el patrón, la flota gallega que opera en esta región lo suele hacer a más de 200 millas del puerto más cercano, sin helicópteros que puedan acudir a su rescate en caso de ser necesario auxiliar a algún tripulante ni cobertura médica: los únicos medios disponibles son las patrulleras que luchan contra la piratería, tampoco a su alcance. A raíz de esta situación, solo en el último año varios barcos de capital español que faenan en la zona han tenido que desviarse hasta las islas de Cabo Verde, Santo Tomé o Santa Elena, en función de su posición, tras sufrir incidentes a bordo o por alguna dolencia relacionada con su personal, con casos como una fractura de pierna en un buque, dos evacuaciones in extremis de otro barco en la misma campaña, el desgarro de un dedo de un motorista en un tercero o el engrasador de una cuarta nave que estuvo «a punto de morir» y todavía permanece ingresado en Johannesburgo tras ser socorrido.

«Son muchos accidentes que han sucedido en poco tiempo. Tiene que cambiar algo», remarca Piñeiro, que lleva desde 2019 faenando en su actual palangrero y en 2023 vivió en primera persona una de las experiencias más duras de su vida en el mar. Uno de sus marineros padecía un infarto mientras trabajaba, sin ningún médico cerca y a más de cinco días de navegación del puerto más próximo. «Fui angustiado todo el camino porque después también le dio una parálisis de medio cuerpo. Es una angustia. Estás con una persona cuya vida depende de ti y tú no eres médico», recuerda. «Tuvo suerte porque ocurrió cuando entraba de guardia. Escuché un ruido, pensé que había sido otra cosa, y al llegar estaba allí agarrándose el pecho. Fui al botiquín, cogí la pastilla, se la metí debajo de la lengua y safó», reconoce: «Hoy en día sigue vivo».

El pescador hizo constar al doctor que atendió a su compañero la importancia de contar con un buque especializado que atienda estos casos en la zona, a lo que el sanitario replicó que debía hacerlo constar el propio sector a través de las asociaciones representativas. «Por ahora nadie lo ha hecho. Seguimos igual», apunta. La atención médica de cada tripulación que navega en el Golfo de Guinea depende exclusivamente de sus conocimientos básicos y un par de cursos. «Pero esto no tiene nada que ver con la realidad. Aquí hay sangre y nervios», lamenta.

De ahí que Carlos se haya planteado qué hacer: «Habría que pensar si seguir. Porque esto es un accidente, ahora otro...». «Pero lo que queremos no es parar, es que venga un barco médico», aclara: «Que estemos lejos no significa que no tengamos derechos».