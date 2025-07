Una nube desde la que vigilar el mar

El tiempo que el vigués Aaron Casado trabajó inspeccionando material de salvamento y revisando la seguridad en barcos se encontró con dos problemas capitales. Por un lado, los certificados de productos como los extintores, chalecos o balsas salvavidas rara vez se encontraban a mano, lo que hacía que en muchas ocasiones se fuese sin poder comprobarlos, tuviese que volver otro día o quedase a la espera de que la empresa recopilase y le enviase toda la información. A ello se sumaba el hecho de no poder contestar rápido a las dudas que les surgían a los armadores sobre las reglamentaciones en vigor o nuevas normas, habida cuenta de que la Organización Marítima Internacional (OMI) atesora docenas de libros que recopilan más de 100 años de convenios internacionales y que él, para más inri, no contaba con formación como ingeniero naval, lo que complicaba su interpretación. Ese fue el germen de AddShip, la aplicación desarrollada en la ciudad olívica por su compañía, Jungsmind Group, y que ahora lanzará al mercado. Un software en la nube, multiplataforma, para la gestión de toda la documentación que deben tener en regla las flotas: «Aspiramos a convertirnos en una solución global».

La herramienta se estrenará esta semana y comenzará a comercializarse mediante una suscripción mensual, dirigiéndose no solo a pesqueros, sino también a mercantes, y abarcando naves de cualquier eslora. El objetivo de la firma durante el primer año es llegar a al menos 1.500 clientes de los 11.000 potenciales únicamente en España, superando los dos millones de euros de facturación anual. «La clave del sistema está en su usabilidad», explica su creador. Y es que cualquier persona, incluso sin conocimientos técnicos, puede manejarlo.

El funcionamiento

«AddShip permite gestionar y almacenar de forma sencilla y accesible las certificaciones de cualquier buque», matiza Casado, que comenta que un barco medio puede acumular entre 70 y 80 documentos de este tipo que deben mantenerse al día, renovarse y compartirse con múltiples agentes: capitanes, jefes de flota, proveedores o técnicos de seguridad. Frente a la dispersión actual entre carpetas de Google Drive, hojas de Excel, alertas en el calendario y apps de mensajería, el programa vigués centraliza todo en un espacio común, otorgando un mayor control sobre la documentación, su trazabilidad y compartición segura. «Puedes ver qué certificados están próximos a caducar, quién es el responsable, quién ha consultado el archivo, quién lo ha descargado…», resume.

Uno de los apartados más innovadores del sistema es AARON, el asistente virtual con IA incorporado a la plataforma, entrenado con reglamentos y convenios internacionales. «Muchas veces conocía una norma pero no la entendía bien por no ser ingeniero naval», incide Casado. AARON (acrónimo de Asistente AddShip Reglas y Normativas) es un modelo lingüístico desarrollado por la propia empresa especializado en resolver dudas técnicas sobre cumplimiento normativo sin necesidad de recurrir a entidades de clasificación o ingenieros. Esto convierte a AddShip en una herramienta eficaz también para pequeñas compañías o administradores de flotas de charter, que no disponen de grandes equipos técnicos.

100% listo para operar

La aplicación ha sido testada durante meses por cuatro armadoras y dos estaciones de revisión, que aportaron mejoras funcionales como la codificación por colores de los certificados caducados, en rojo, o alertas programables. «Los clientes actuales son beta testers, no usuarios de pago aún, pero nos han ayudado a dejar el sistema 100% listo para operar», explica el CEO.

Nacida de la frustración de un revisor sin certificados, AddShip aspira ahora a convertirse en el estándar global de la gestión documental naval y en el software dentro de este ramo más seguro del entorno europeo, teniendo en cuenta que Jungsmind Group trabaja con el Centro de Supercomputación de Castilla y León (Scayle) y la Fundación para la Investigación y Desarrollo en Transporte y Energía (Cidaut) para incorporar una capa de encriptación postcuántica que refuerce la protección de los datos en la nube y así se convierta en un data bunker. Este potencial ha despertado ya el interés de fondos de inversión extranjeros, incluso antes de su lanzamiento. «Tenemos dos ofertas encima de la mesa para llevarnos AddShip al Reino Unido o a Dubái», admite Casado, que defiende que el proyecto debe crecer desde Galicia: «Es de Vigo y se quiere quedar en Vigo».

Valorado en 1,5 millones

Con el fin de responder a los inversores, la empresa encargó una tasación independiente a Carlos Aldama, reputado perito informático. El código fuente fue valorado en 1,5 millones de euros y registrado como propiedad intelectual. El informe destaca su exclusividad global tras una revisión comparativa internacional.

En paralelo, Jungsmind Group prevé escindir AddShip como spin-off independiente a partir de septiembre de 2025. «Será una empresa limpia y enfocada exclusivamente en este software, lo que facilitará la atracción de inversión y el crecimiento internacional», anticipa Casado.