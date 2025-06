«Estaba encantado de pagarles 15.000 dólares al mes; ya no puedo, no va más»

Salvo la actividad merlucera, la flota continúa parada en Argentina como consecuencia de un conflicto abierto entre las cámaras empresariales y los sindicatos por la fortísima depreciación del langostino y los costes salariales. Fernando Álvarez Castellano es el presidente de la mayor armadora del país, Conarpesa, participada casi en un 50% por Wofco.

—¿Cómo está la situación en estos momentos, cuál es la foto fija?

—Pues seguimos igual, todas las empresas paradas por la intransigencia del SOMU, que es el sindicato que abarca a la marinería. Este año tienen elecciones y le han debido decir al secretario general que no acepte nada, bajo ningún concepto. Y estamos hablando de sueldos de 10, 12, 15.000 dólares. Pero esto está pasando con el congelado, el fresco o con otras especies como la anchoa. No sé si es que quieren cargarse la actividad o demostrar que, como dicen, son un sindicato admirado por el mundo.

—Estamos hablando de flota parada y de fábricas también sin actividad.

—Tienen toda la actividad parada, y el 90% de las plantas en tierra también. ¿Por qué? Por caprichos de no querer negociar nada ni hacer nada. Las fábricas están cortando algo de merluza, pero nada más.

—Antes hacía referencia a salarios de hasta 15.000 dólares mensuales.

—Sí, de 10 a 15.000 dólares. Y les estamos diciendo que, en vez de 15.000, cobren 13.500, es decir, un 15% menos. Eso no lo cobra ningún marinero en ningún lugar del mundo.

—Los gremios replican a las empresas que ustedes están atacando a la parte más débil de la cadena, que la solución pasa por que interceda el gobierno.

—Ellos piden que peleemos nosotros con el gobierno para que les quiten el impuesto de las ganancias. ¿A mí qué me viene en la cabeza? Que si son tontos o se lo hacen. Yo siempre doy el ejemplo: en España un tipo que cobra 15.000 dólares o 10.000 dólares no paga un 35% de impuesto de la ganancia, como acá, paga mucho más. Entonces, ¿con qué argumento voy yo al gobierno a decirle, «mire, quítele a estos señores el impuesto de la ganancia porque cobran 15.000 dólares y no quiere que le retengan nada» ¿Y qué me diría el gobierno? «¿Usted se está quedando conmigo?» Yo estoy encantado de pagárselos, o estaba encantado, pero esos salarios ya no los puedo pagar. El año pasado perdimos muchísimo dinero y yo no voy a perder dinero para que ellos cobren 10 o 15.000 dólares mensuales.

—Para que lo tengamos claro, estas retribuciones están vinculadas a precios pasados, a un convenio antiguo.

—Cuando se hizo el convenio, que fue en 2005, y durante mucho tiempo, el kilo de langostino se vendía a 12 dólares. Y también había muchísima menos producción; hoy vale cinco dólares y pico. Ellos quieren que se les siga pagando mucho más y pescando mucho más. Y no se puede: no es que no queramos, es que no podemos.

—Usted acaba de difundir sus cuentas anuales para exhibir esas pérdidas, porque dicen que no les creen cuando explican que están perdiendo dinero. [Conarpesa registró números rojos por casi 11 millones de euros en 2024, al tipo actual de cambio].

—Dicen que mientes, o sea, es como discutir con una pared. Hoy [por este jueves] han venido con autobuses para hacer una manifestación frente al Congreso. De Puerto Madryn iban a salir cuatro, cinco autobuses, salieron tres y semivacíos. O sea, juntan 400 personas y es un chiste. Porque imagínese, vuelvo a lo mismo, el que esté en el Congreso, senadores o si le llega presidente del país... Cuando le digan que se está manifestando gente que no quieren que se les baje sueldo y que cobran de 10 a 15.000 dólares...

—¿Tienen alguna estimación de las pérdidas ya generadas por este bloqueo?

—Debemos estar ya sobre los 500 millones de dólares, porque esta actividad es una de las que más divisas genera. Esta sería la cifra de lo que no se ha exportado, que no se ha pescado, vamos.

«Las pérdidas están ya sobre los 500 millones, es todo lo que hemos dejado de pescar»

—¿Cree que habrá acuerdo pronto?

—Yo creo que en el mes de julio va a saltar, va a saltar por la gente, no creo que aguante más ni que el SOMU los pueda sujetar. Si fuera por ellos no hay temporada. A mí un barco parado por mes me cuesta 20.000 dólares, nosotros tenemos 12 tangoneros. Pero si salgo a trabajar en las condiciones con los precios de venta que hay hoy y en las condiciones que ellos quieren, perdería como 280, casi 300.000 por barco y marea. Empiece a sumar y es lo que pasó el año pasado, te dan 13, 14, 15 millones de dólares de pérdidas. Yo no puedo estar todos los años perdiendo 15 millones de dólares. Esto no va más.

—¿Teme que el langostino no pueda recuperar el terreno que le está comiendo el vannamei [de acuicultura] a lo largo de estos meses?

—Ya lo comió hace tiempo. La única manera de competir con el vannamei es con precio. O tienes un producto muy gourmet, como algunos langostinos de África... Pero con el argentino no. Entonces, desgraciadamente necesitamos ser mucho más competitivos porque si hay que bajar el precio más, no podemos perder dinero, es cuestión de bajarlo y pelear. Los mercados se ganan con precio, no se ganan no con ideas ni con discursos. El mercado, al final, lo regula el precio.

—¿Este conflicto cree que va a afectar a los procesos de venta de la propia Conarpesa o de Iberconsa?

—No, no tiene nada que ver, lo único que estamos haciendo es ordenar el sector. Que tarde o temprano, por las buenas o por las malas, se va a tener que ordenar. O sea, para que haya empresas tiene que haber empleados, pero para que existan los empleados tiene que haber empresas. Entiendo que los posibles compradores están pensando en la misma forma. Tarde o temprano esta actividad se tiene que ordenar y los barcos tienen que salir.