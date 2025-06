«Esto no va de frenar la pesca, sino de encontrar un encaje con la protección»

Vigo acoge hasta hoy la cumbre ministerial de la Convención para la Protección del Medio Ambiente Marino del Atlántico del Nordeste (Ospar). Su secretario ejecutivo es el británico Dominic Pattinson, que está maravillado por partida doble. Por un lado, por su primera visita a Vigo, que le parece «precioso». Por otro, por los importantes avances logrados en la reunión.

–Es la primera vez en Vigo. ¿Cómo de importante es la elección de la ciudad para esta cita?

Es nuestra quinta reunión ministerial, no las hacemos muy a menudo y es verdaderamente importante. Estamos muy agradecidos a Vigo. Diría que las acciones que llevamos a cabo son sobre proteger y servir al medio marino. Trabajamos con la industria para asegurarnos de que son sostenibles, de que sus acciones no tienen un impacto negativo en el medio marino.

–¿Cómo qué?

Por ejemplo, los scrubbers [sistema de depuración de emisiones atmosféricas] de los barcos. Sabemos que son importantes para frenar la polución, que no queremos que sea transportada por el mar. Tenemos que manejarlo mejor.

–En Vigo existe una importante industria pesquera, ¿cómo aunar esos objetivos medioambientales con la pesca?

Es un reto complicado. En Ospar no tenemos un mandato sobre medidas pesqueras, por lo que trabajamos con los organismos que tienen ese mandato. Intentamos encontrar soluciones que pongan en la balanza las necesidades del medio ambiente y las de la industria. No es fácil, pero creo que creando relaciones fuertes y colaborando a nivel regional podemos encontrar soluciones mejores. Ospar y otros organismos regionales son perfectos para este tipo de discusiones. Esto no va sobre frenar la pesca, sino de encontrar un espacio para encajar protección y pesca.

–¿Dónde se necesita tomar más medidas?

Creo que en la protección de las especies y los hábitats. Esta mañana algunos ministros hablaron sobre lo bien que se identifican las especies que son importantes, pero no somos tan buenos a la hora de aplicar las medidas necesarias. Para mí, hay margen de mejora para nosotros, para encontrar las mejores soluciones a través de la mejor ciencia posible. Con las áreas marinas protegidas, por ejemplo, controlamos las actividades.

–La Comisión Europea también las está implementando. ¿Cuál es su visión sobre permitir o no la pesca en ellas?

Es una pregunta delicada. Como secretaría tenemos que mantenerlos neutrales, pero diría que controlar el esfuerzo pesquero en áreas marinas protegidas para que no impacten es muy importante. Si hay posibilidad de que la pesca se haga sin dañar la biodiversidad, debería ser posible; si hay ciertas técnicas de pesca que son incompatibles, deberían ser “gestionadas”. Hablamos de la pesca de fondo. Es algo importante y creo que mucha gente piensa que no es compatible con las áreas marinas protegidas. Deben ser protegidas.

Entrada de Macaronesia

–En esta cumbre se adoptará la entrada de las islas de Macaronesia. ¿Por qué es importante que entren en Ospar?

Creo que es importante porque incorpora a toda España y Portugal con nosotros y con los objetivos de la Convención Ospar. Así podemos coordinar mejor nuestras estrategias y que podemos aplicar las medidas existentes a estas áreas. Aunque bien es cierto que Portugal y España ya lo están haciendo. Sin embargo, lo más importante para mí es que se envía una señal a las partes contratantes de que Ospar cree en la colaboración regional y en el multilateralismo. Si vas a proteger las áreas marinas, somos más fuertes juntos.

–¿Reino Unido también incorporará territorios de ultramar como las Malvinas?

Ospar no se extiende tan allá. Lo mismo sucede con los territorios de ultramar francés, por ejemplo, que tampoco entran.

–Después de la reunión ministerial de Cascais de hace cinco años, ¿cómo ha evolucionado la estrategia adoptada entonces para la protección del medio marino?

Estamos haciendo progresos, pero tenemos mucho por hacer. Hemos logrado completar aproximadamente un 20% de las acciones, con acciones concretas como el tema de los scrubbers y otros. Hay buenos ejemplos de cooperación regional. Son un 20% completados y están en marcha otro 70%. Necesitamos más recursos

La cumbre de Ospar se celebró en el Tinglado del Puerto de Vigo. / Alba Villar