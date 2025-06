O Berbés penaliza los vetos y entrega el liderazgo a puertos de Francia e Irlanda

Entre este jueves y el miércoles 2 de julio la lonja de Vigo subastará las capturas de nueve buques de Gran Sol. Todos son de capital gallego, aunque solo tres —Cantábrico Tres, Pescaberbés Tres y Nuevo Confurco— retienen bandera española. Y también serán solo tres los barcos que realizarán sus descargas directamente en O Berbés; la mercancía de los demás llegará por camión procedente de Douarnenez (Francia) y Castletownbere (Irlanda). Sobre todo de este último puerto, que ha reforzado su infraestructura en los últimos años para acoger la operativa de cada vez más embarcaciones que antes eran fieles a la dársena viguesa.

Aunque el tráfico de estos camiones es constante, no basta para compensar la dieta extrema a la que está sometida la flota en aguas comunitarias y que no deja de causar bajas de barcos: Vigo está a años luz de lo que fue y, según datos oficiales, tanto las terminales de Boulogne-sur-Mer como la de Castletownbere computaron ya un mayor volumen de descargas en el ejercicio 2024. Lo que sí retiene es la medalla de oro por valor: no hay muelle que genere una mayor facturación en pesca fresca que el que vio nacer a la mayor ciudad de Galicia, por calidad y heterogeneidad de producto. A falta de conocer los registros oficiales de la Autoridad Portuaria de Vigo y su informe anual, los ingresos continúan muy por encima de los 93 millones de euros computados en la lonja francesa y los 115 millones de la del sur de Irlanda. También son sustancialmente superiores a los de Killybegs (107 millones) o de Douranenez.

Los volúmenes

Ahora bien, frente a las 30.549 toneladas sumadas por O Berbés el año pasado, el puerto de la Bretaña gala alcanzó las 33.000 toneladas, por las 30.700 de Castletownbere. Las cifras han sido facilitadas por Puertos del Estado, la Société d’exploitation des ports du Détroit (SEPD) y el Bord Iascaigh Mhara (BIM), respectivamente. Solo el pósito vigués experimentó un retroceso, del 3,5%; nunca había contabilizado un volumen tan bajo de mercancía, sin contar —Puertos tampoco lo hace en su estadística— con el rendimiento de los viveros flotantes. El tráfico en Boulogne-sur-Mer se incrementó en nueve puntos porcentuales, mientras que en Castletown hizo lo propio en más de 16. Teniendo en cuenta que las flotas francesa e irlandesa están sufriendo también el impacto severo de la limitación en las posibilidades de pesca y la falta de relevo generacional, sus buenos balances obedecen a la captación de nuevos operadores.

Escasez de barcos

Y aquí la sangría es constante. El último buque de Gran Sol que abandonó el pabellón de España —y matrícula de Vigo— fue el arrastrero Alannah Riley; causó baja el pasado septiembre y ahora lleva el nombre del puerto de Skibbereen en el casco. Pero antes dijeron adiós el Mar Mares, Nuevo Laredo, Puenteareas Uno (Bayonne en ambos casos) o Pescasar (Portugal). Solo en los últimos cuatro años. Por contra, el último pesquero importado por España de otro país comunitario —hay que remontarse an 2015— fue el antes francés Ixkiri, otro arrastrero de fondo, pero que opera en el puerto vasco de Ondarroa.

Plan de acción para buscar soluciones

De acuerdo a fuentes del mercado, y como ha abordado ya FARO, el problema de las exportaciones de barcos a Francia, Reino Unido o Irlanda no radica únicamente en la pérdida de masa crítica o al negocio que dejan de facturar en Galicia —gasóleo, pertrechos, servicios portuarios...—, sino que sus capturas no llegan siempre al 100% a O Berbés, sino que también se subastan en otras plazas antes de llegar los camiones a Vigo. Este es uno de los factores que la Autoridad Portuaria olívica ha tratado de atajar con el plan de acción de pesca puesto en marcha a finales de 2023; los fortísimos vientos en contra que enfrenta la pesca extractiva, singularmente la que opera en aguas comunitarias, han impedido cualquier remontada. A lo que hay que añadir el éxodo constante de embarcaciones a caladeros extracomunitarios, con países al alza como Mauritania, Namibia, Angola o Marruecos. Allá se fueron, para no volver, unidades antes cosidas a O Berbés como el Río Mau o el Galaxia Dos; al menos otro arrastrero de capital gallego y ahora abanderado en Francia (puerto de Lorient), aunque vende sus capturas en Vigo, busca comprador ante la «falta de rentabilidad» de las aguas de Gran Sol.