La Xunta prevé abastecimiento «normal» de sardina pese al parón del cerco

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, ha trasladado que espera un «abastecimiento normal» de sardinas para este lunes, previo a San Juan, en el que las embarcaciones están autorizadas a salir a faenar, a pesar de que los pescadores de cerco hayan decidido no hacerlo. Preguntada por Europa Press, la titular de Mar ha explicado que la medida ha surgido porque que la efeméride cuadre a martes es un «hándicap», ya que «es de interés tener la sardina en el mercado durante el lunes y la flota no trabaja el fin de semana».

Ante esto, las distintas asociaciones se pusieron en contacto con la Consellería, que «trató de facilitar que haya suficiente abastecimiento de producto en el mercado y que los pescadores pudieran salir». «Le pedimos que se organizaran para poder contemplar la comercialización y distribución, así que sopesaron internamente todo y al final han decidido las artes de xeito, el racú y la piobardeira salir», ha ampliado Villaverde. Con todo, la titular de Mar espera que haya un «abastecimiento normal» en el mercado y que la jornada se desarrolle con «total normalidad», y apunta a un San Juan «estupendo, como todos los años en Galicia».