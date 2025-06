Rueda, sobre la reciente sentencia de las 87 vedas: «No nos gusta nada; no es justa»

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, destacó el compromiso del Ejecutivo gallego con la economía azul como modelo de desarrollo «sostenible, innovador e integrador», al tiempo que ha subrayado la importancia de preservar los recursos naturales. Lo hizo en una visita a Vigo acompañado de la nueva conselleira do Mar, Marta Villaverde, con motivo del Día Marítimo Europeo. En el acto, aprovechó para criticar la sentencia europea sobre las 87 vedas: «No es justa».

Rueda puso de manifiesto la relevancia del mar para Galicia, no solo como elemento paisajístico o cultural, sino como uno de los pilares fundamentales de la identidad, la historia y el futuro de Galicia. «Tenemos una estrategia propia y tenemos la obligación de desarrollarla», dijo, e instó a «no perder oportunidades y seguir aprovechando esta enorme oportunidad que supone ser la comunidad con más kilómetros de litoral, que ahora vamos a empezar a gestionar».

El presidente de la Xunta Rueda se refirió también a la decisión del Tribunal General de la Unión Europea de desestimar los recursos contra la decisión de la Comisión Europea de establecer 87 vedas a la pesca de fondo. «Es una sentencia que no nos gusta nada, no es justa y no refleja lo que nos estamos jugando en todo esto», dijo y avanzó que estudiarán «lo que hay que hacer a partir de ahora», al tiempo que agradeció «la unión que ha habido siempre en el sector para reaccionar y transmitir los perjuicios» de esas decisiones.