La sobrepesca en África: miseria, cayuco y carnada

Las cifras

Los últimos datos de la FAO, que corresponden al año 2023 y acaban de ser divulgados, otorgan a la flota de Senegal –pabellón local– un volumen de capturas próximo a los 2,09 millones de toneladas. Es más del doble de lo que computan todos los pesqueros de bandera española en un año, también tomando la FAO como referencia. Y las cifras de este país no paran de aumentar, precisamente por la entrada creciente de buques extranjeros de gran porte, no por una expansión de la flota artesanal o tradicional de las poblaciones ribereñas. La pesca senegalesa declara a día de hoy un 23% más de capturas que hace diez años; el doble que hace cuatro décadas. La mayor parte, a razón de 500 millones de dólares anuales –en 2023, último dato disponible–, se exporta. A China. En buena medida, para hacer harina de pescado o para su transformación. Y así es que el consumo de proteína marina no deja de bajar en Senegal, que promediaba 29 kilos al año per capita y ahora no llega a los 18. El poco pescado que llega a los comercios es cada vez más caro.

La gran actividad es cosa de embarcaciones como el Hai Xin 27, arrastrero de algo más de 40 metros de eslora; lleva dos mareas en lo que va de mes, encendiendo y apagando el AIS (sistema de posicionamiento satelital) y operando a unas 49 millas de Joal-Fadiouth. O el Luqingyuanyu50, de 49 metros, más habitual al sur del país; o el Guojin901, con más de 1.900 largadas de aparejo en los últimos cinco años a lo largo de 365 millas de costa, como exhiben sus registros de posicionamiento. Este último pesquero tiene 115 veces más capacidad que una pirogue de mer de 15 metros de eslora. Como la que usaron Souleymane para abandonar su pueblo o la de Memedou Racine Seck, otro exmarinero y migrante en Tenerife. En su cayuco murieron trece personas. «Si pudiera ganar suficiente dinero pescando no me habría venido a Europa». Hay más de 950 millas en línea recta entre la playa de Joal-Fadiouth y el punto más meridional de la isla de Tenerife.

«No hay nada más frustrante que ser un joven adulto que tiene que ayudar a su madre pero termina teniendo que depender de ella para cubrir sus necesidades». Lo dice Nafi Kebé, residente en Bargny y dedicada a la venta de pescado. «Pero tú, tu familia y el negocio de tu madre dependen únicamente de lo que pescas en el mar. ¿Cómo puede ayudarte tu mamá si el mar no tiene peces?».

EJF describe la ruta desde África Occidental a las Canarias como “la más letal del mundo”. Solo en el año 2023 fallecieron 3.176 migrantes que habían partido de Senegal. Casi todos muy jóvenes, como Moussa. “Imaginen a alguien que termina el bachillerato, va a la universidad y decide arriesgar su vida embarcando hacia lo desconocido. Si hubiera trabajo en Senegal, no lo haríamos”. O Idrisa Seye, con tanta tristeza en la mirada como encontronazos con buques de la flota industrial. “Puedes estar trabajando en una zona y, de repente, verte rodeado por seis o siete barcos. Pescan día y noche, no paran nunca. Y vuelves donde largaste las redes de noche y te las encuentras todas rotas o que no están”. “Subir a un barco para viajar por mar… estás arriesgando la vida”, complementa Mamadou Thiam, otro extripulante de un pesquero senegalés. “No teníamos alternativa”.