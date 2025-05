Joaquín Cadilla, presidente de Interfish: «La flota destinará parte de sus ingresos a promocionar el pescado. Es histórico»

No es un momento boyante para la flota gallega, más bien al contrario. La caída de la demanda de los productos del mar y la merma de sus precios ha desembocado en una pescadilla que se muerde la cola y está sumiendo a los barcos en una crisis de rentabilidad sin precedentes; crisis que está sintiendo especialmente el palangre. Ante esta situación, la única interprofesional pesquera de España —Interfish, compuesta por Orpagu, la OPP de Burela, Opromar y Conxemar— ha acordado dar un paso histórico. Por primera vez, la flota destinará una parte de los ingresos que obtenga de sus capturas a promocionar el consumo de pescado: «Queremos revertir la situación. Intentar cambiar una pendiente de caída que no reacciona. Y dar un ejemplo, también, para responsabilizar a las administraciones y al conjunto del sector. Estamos poniendo toda la carne en el asador».

–La medida supone un cambio de modelo. ¿En qué consistirá?

–Destinaremos a la promoción del consumo de pescado unos céntimos por cada kilo que capture cada barco. Son cerca de 100 dentro de la interprofesional. Estamos hablando de unas 13.000 toneladas de pez espada al año, 14.000 de quenlla y 700 de marrajo. Calculamos una recaudación de 200.000 euros, y eso se va a dedicar exclusivamente a promoción sobre nutrición, salud o análisis científicos que pongan en valor nuestras especies y cambien el relato que a veces vemos, distorsionado, sobre sus cualidades.

–Combatir la desinformación.

–Efectivamente. Más que desinformación es información interesada y parcial. No negamos, por ejemplo, que el mercurio esté presente en el pescado, pero se acentúa de forma interesada la parte negativa y se obvian otras muchas cosas buenas que tiene el pescado (como el selenio, que contrarresta su efecto, u otras propiedades como el Omega 3). Y eso, según otros estudios, hace más daño al consumidor que al productor. Porque el consumidor deja de consumir un producto que no debería rechazar desde el punto de vista nutricional.

–¿Por qué ahora?

–Llevamos dos años analizando cómo trabajan otras interprofesionales: la del vino, el aceite, la leche, el porcino… Evaluamos su funcionamiento, la manera en la que recaudan fondos para la promoción... Hay una cosa que no hay que olvidar y es que el sector pesquero lleva reclamando la vuelta del FROM (el Fondo de Regulación de Mercados de la Pesca y Cultivos Marinos) desde que se desmontó. Hablamos con todos los gobiernos que han ido sucediéndose a lo largo de los años y el rechazo ha sido total. Así que solo nos queda una herramienta que no estamos utilizando mucho en la pesca que son las interprofesionales, donde estamos tanto productores como comercializadores. Es una herramienta que está diseñada única y exclusivamente para la promoción y nuestro objetivo es reactivarla.

–¿Cómo se va a articular?

–Se va a hacer de forma transparente para que cada armador pueda evaluar en qué se ha gastado el dinero cada año. Esa es la responsabilidad. Vamos a poner negro sobre blanco toda la información.

–¿Qué peso ha tenido la situación actual de la flota?

–Muchísimo. Los precios están en niveles mínimos, la rentabilidad es nula y con la inflación han seguido subiendo los costes. Hay una caída de la demanda muy clara y lo que buscamos es precisamente eso: intentar paliarla, incentivar el consumo. Es un esfuerzo extraordinario que vamos a llevar a cabo los armadores y un ejemplo por parte del sector. Lo hacemos en el peor momento, pero es también el momento más necesario.

–¿Qué esperan conseguir?

–Queremos revertir la situación. Intentar cambiar una pendiente de caída que no reacciona. Y dar un ejemplo, también, para responsabilizar a las administraciones y al conjunto del sector. Estamos poniendo toda la carne en el asador. La responsabilidad es que esos fondos sean eficaces. Que dentro de un tiempo podamos decir que esta herramienta fue útil y sirve.

–¿Hay confianza? Va a ser la primera vez que se haga algo así.

–Sí, y por eso es histórico. Ojalá sirva de referente, que lo vean las cofradías, las organizaciones, y se sumen. En el sector primario —la agricultura, la ganadería— ya hay estructuras consolidadas. En pesca aún no. Pero es el único camino. Es un modelo reconocido por las propias administraciones. Y si ven que los productores, en momentos de dificultad, destinan parte de sus ingresos a incentivar el consumo y defender su actividad, quizás entiendan que también debería haber más apoyo institucional.

–¿Qué plantean para la primera campaña que realizarán?

–Vamos a empezar aquí, en Galicia. Tiene que ser una campaña cercana. Desde el mar, desde el contacto con la gente. Que el pescador vea que no se lanza una campaña perdida en un océano de mensajes. Vamos a hacer congresos médicos, traer a prescriptores, generar conocimiento desde aquí. Que desde Galicia se empiecen a generar argumentos que después puedan salir fuera. Y que lo que se diga sobre nuestro pescado se diga con ciencia, rigor, y con impacto.