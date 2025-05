El termómetro del estrés del pulpo

El pulpo lleva años bajo la lupa de la acuicultura en su apuesta por seguir diversificando sus producciones sin renunciar por ello a la sostenibilidad de los recursos que explota. El mayor y más sonado proyecto del sector es la granja que Nueva Pescanova plantea construir en el Puerto de Las Palmas, donde la pesquera gallega mantiene «en marcha» una infraestructura de 31.000 metros cuadrados en la que prevé alcanzar una producción anual de 2.400 toneladas de este cefalópodo, no exenta de polémica por la ofensiva de distintas organizaciones ecologistas que han mostrado reiteradas veces su oposición a la iniciativa. Todas las miradas están puestas en el bienestar del Octopus vulgaris —y no solamente desde las ONG—, como así lo certifica un nuevo estudio publicado en American Journal of Physiology en el que participa el Instituto de Investigacións Mariñas (IIM-CSIC) de Vigo. Su hallazgo más revelador es que esta especie no produce las hormonas que se relacionan con el estrés de los vertebrados, lo que abre la puerta a replantear cómo se evalúa su estado.

Medidas erróneas

Y es que, conforme evidencia el artículo, hasta ahora se han estado midiendo mal las sensaciones de angustia, agobio o tensión del pulpo en los habituales análisis que al abordar esta cuestión se centraban en los mismos parámetros que se aplican en peces, por ejemplo: niveles de cortisol o corticosterona en sangre, dos corticosteroides asociados a la ansiedad. Son compuestos químicos que ya no solo es que no sea capaz de generar este animal, sino que además tampoco tiene los receptores para detectarlos ni las enzimas necesarias para sintetizarlos: «Posiblemente lo que muchos investigadores descubrían hasta ahora eran contaminaciones cruzadas como consecuencia de la interacción humana».

Así lo destaca Josep Rotllant, investigador del IIM-CSIC y que junto al resto de su equipo ha llevado a cabo este estudio en colaboración con el Centre for Environment, Fisheries and Aquaculture Science (Reino Unido), el Pescanova Biomarine Center (España) y el Centro de Ciências do Mar do Algarve (Portugal). En un momento de creciente sensibilidad social y regulatoria sobre el bienestar animal, el experto insiste en la necesidad de contar con datos «cuantitativos y objetivos» antes de emitir juicios o prohibiciones. «No podemos basarnos en un documental de Netflix para decir que no se puede cultivar una especie determinada y que luego arrasemos las poblaciones naturales por la demanda que hay. Hace falta una base científica sólida para determinarlo», defiende.

Especie viable para consumo

Con gran valor comercial y nutricional, el pulpo podría ser una especie viable si se garantizan las condiciones idóneas, pero para ello es imprescindible entender su biología. Desde el Instituto de Investigacións Mariñas de Vigo trabajan ya en una herramienta pionera: un test de bienestar para cefalópodos basado en microARNs, moléculas no codificantes que funcionan como biomarcadores.

Curiosamente, los pulpos tienen un repertorio de estas moléculas muy parecido al humano. Se trata de estructuras usadas ya en medicina humana para la detección temprana de enfermedades como el cáncer o el Alzheimer. El objetivo es desarrollar un sistema de análisis rápido, similar a los test de COVID, que permita hallar en muestras biológicas si el animal está estresado: «La clave es que sea fiable y no invasivo para evaluar su estado sin interferir».