La federación gallega de cofradías niega problemas con de Pontevedra: «No le veo explicación»

La Federación Galega de Confrarías no comparte las quejas esgrimidas en un comunicado por los pósitos de Pontevedra y ha convocado una junta extraordinaria para analizar la situación hoy mismo. El presidente, José Antonio Pérez, cree asegura no entender la situación ante las acusaciones de inacción por parte del presidente de la federación provincial y patrón mayor de Bueu, José Manuel Rosas. «No le veo explicación. Habrá aciertos y errores, pero siempre fuimos todos de la mano», señala.

A través de un comunicado enviado a la prensa el miércoles, Rosas acusaba a la federación gallega de no atender sus demandas. «Estamos hartos de presentar iniciativas sobre asuntos de gran importancia para los profesionales del mar ante la Federación Galega y que queden ahí estancadas, y lo peor de todo, sin ansias ni ánimo de insistir y exigir su análisis y estudio por parte de las administraciones», censuraba Rosas, que incluso barajaba la posibilidad de «ir por libre y actuar con voz propia».

Pérez no ve la situación de la misma manera. Por un lado, no comparte que un tema interno haya sido aireado a la opinión pública; por otro, asegura que se tratan «todos los asuntos» que llegan, «tanto con ellos como con la Consellería o con lo que haga falta». «Supongo que se refieren a que no se consiguen cosas que ellos quieren o algo. Yo creo que se solucionará», resume el también patrón mayor del pósito de Ribeira.

Extraordinaria

Pérez convocó una ejecutiva extraordinaria a partir de las 17.00 horas para tratar esta situación y espera que se calmen las aguas. «Creo que se equivocaron de enemigo», lamenta el presidente de la federación gallega, que recuerda que no tienen «quejas de las otras federaciones provinciales» y que «tampoco hubo nunca discusiones o mal ambiente».