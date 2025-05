Cofradías de Pontevedra critican la «inacción» de la federación gallega

La Federación Provincial de Confrarías de Pescadores de Pontevedar está cansada de lo que tilda como «inacción» por parte de la federación gallega que preside José Antonio Pérez. Según el patrón mayor del pósito de Bueu y presidente de la agrupación provincial, se barajará «ir por libre e actuar con voz propia» ante las administraciones durante la próxima junta general.

«Estamos fartos de presentar iniciativas sobre asuntos de gran importancia para os profesionais do mar ante a Federación Galega e que queden aí estancadas, e o peor de todo, sen ansias nin ánimo de insistir e esixir a súa análise e estudo por parte das administracións», censura Rosas, que asegura recibir cada vez más quejas desde las cofradías de Pontevedra.

Mientras destaca la «actividade constante e un contacto permanente cos representantes das confrarías», el presidente asegura no recordar la última vez que se celebró una reunión sectorial en la federación gallega. «Detéctase unha pasividade e un inmobilismo continuados, dando a sensación de non querer involucrarse e non afrontar como corresponde os problemas que no día a día lle afectan e preocupan no sector e ás confrarías de pescadores», apunta a través de un duro comunicado en el también cargó contra la Consellería do Mar por no avanzar en temas relevantes para el sector, si bien prefieren esperar a una reunión ya solicitada para pronunciarse más ampliamente.

A juicio de José Manuel Rosas, la federación gallega «necesita un cambio de rumbo e dinámica de traballo».