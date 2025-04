«Las cofradías deben ser valientes y crear organizaciones de productores paralelas»

-Asumió la primera presidencia de la Federación hace más de 10 años con una situación difícil. ¿Se hizo muy cuesta arriba la recuperación?

-La situación era crítica. Entré en abril y en agosto se suspenden los pagos. Estábamos en la UCI. Probamos todo. Yo puse dos condiciones al llegar: primero, no quejarse del trabajo, porque a quienes representamos lo pasan peor que nosotros. Recordar siempre que hay pescadores en alta mar en condiciones durísimas. Y segundo, dije que prefería pasar a la historia como el presidente que vendía la sede antes que como el que cerraba la Federación. Me hicieron caso. El equipo fue clave. Si no cuidas al equipo, no haces nada. Y lejos de perder a gente, lo que hicimos fue sumar. Hoy somos fuertes y estamos más unidos que nunca.

-Sobre la mesa está el plan de reestructuración de la flota. ¿Cuántos barcos cree que se podrían acoger a las ayudas?

-Si abriesen la mano, la mitad de la flota se marchaba. El problema es que hablamos de desguaces y solo hay 75 millones del Fondo Europeo Marítimo de Pesca y de Acuicultura (Fempa) para todo el periodo, y no solo para eso. Es una risa. Hay flotas muy perjudicadas, como la del Mediterráneo, que está sobredimensionada: hay más de 500 barcos y sobrarían tranquilamente 200. Eso permitiría redistribuir los días de pesca entre quienes se quedan y llegar a medias más aceptables. Por otro lado, urge renovar la flota. Primero, por la habitabilidad y la comodidad de la gente; segundo, por eficiencia energética.

-Si pudiese hace realidad un deseo para la pesca este año, ¿qué le pediría a Costas Kadis?

-No se lo pediría a Costas Kadis, se lo pediría a alguien que no sé si nos escucha o no. Que cuide a la gente del mar y que no perdamos a ninguna persona más. En todos los sentidos. No solo para que lleguen sanos y a salvo a casa, que también, sino para que no dejen el mundo del mar, que no se abandonen las embarcaciones. No sé a quién hay que pedírselo, pero sería mi deseo.