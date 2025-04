Arribaron a Panamá los supervivientes del pesquero gallego «Pico Tresmares»

Los 19 tripulantes del Pico Tresmares ya han pisado tierra. Dos semanas después del naufragio del palangrero a más de mil millas náuticas de las costas de Chile, los supervivientes arribaron al puerto panameño de Vacamonte, como han apuntado a FARO fuentes próximas a los marineros.

De hecho, y según los datos del sistema de posicionamiento AIS, el Illa Gaveira atracó en el muelle a última hora de la tarde de este domingo. Este último barco pertenece a la misma casa armadora que el que acabó en las profundidades del Pacífico. De las 19 personas que fueron rescatadas con vida en las balsas, dos son gallegos --de A Coruña y Lugo, el capitán y el jefe de máquinas, respectivamente-- y el resto de nacionalidad indonesia.

Fue un buque de pabellón portugués, aunque del grupo gallego Pombo, quien acudió a la llamada de socorro del capitán del Pico Tresmares. Al llegar a la zona del siniestro los 19 tripulantes estaban en los botes, en buen estado aunque bajo una intensa lluvia.

Como divulgó este periódico, no saltó la radiobaliza ni se emitió ninguna señal de socorro. Fue en Madrid donde saltó la alarma tras constatar que no se habían recibido señales del VMS --es un sistema de control-- desde hacía seis horas. «Siguiendo el protocolo, se trata de contactar telefónicamente con el responsable del pesquero y al no haber éxito se les manda un correo electrónico a las 04:19 horas» de España.

No fue hasta las 6:45 horas que el armador del Pico Tresmares puso en conocimiento de la administración que había recibido una llamada de otro pesquero, el Playa Muiño Vello, «para comunicarle el posible incendio» del palangrero de Celeiro. De modo que no existió ninguna señal de socorro, teniendo en cuenta que tampoco saltó la señal de la radiobaliza, antes de que la tripulación del Tresmares liberara las balsas y procediera a la evacuación.

No hubo llamada por ningún canal de llamada selectiva digital, usando el dispositivo VHF, ni se accionó el botón distress, que se encuentra en el mismo aparato, en el puente de mando. Aunque la radiobaliza es un instrumento que se acciona de manera automática gracias a un sistema de liberación hidrostática, también puede accionarse manualmente: habría servido también para lanzar un SOS con la posición exacta vía satélite.

La Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes Marítimos (Ciaim) ya ha abierto una investigación sobre el suceso.