«Necesitamos un plan renove serio para la flota pesquera, con más fondos»

Maria Damanaki, Karmenu Vella, Virginijus Sinkevičius y ahora Costas Kadis. Van ya cuatro comisarios de Pesca en los Veintisiete desde que el vigués Daniel Voces forma parte de Europêche, la patronal comunitaria del sector pesquero. Más de 12 años ya desde que empezó su andadura tras exprimir al máximo una beca en el Parlamento Europeo, continuos viajes a Bruselas y Madrid, un sinfín de proyectos, reuniones, ponencias y eventos, pero sobre todo, un profundo conocimiento de la actividad, que durante este tiempo ha defendido, le avalan. Hoy dirige una asociación que representa a 45.000 buques y 80.000 pescadores, que integra a 16 organizaciones de 10 países europeos y lidia con más frentes abiertos que nunca pero un solo objetivo: revitalizar el sector. Y para eso hace falta invertir.

—El debate sobre el próximo Marco Financiero Plurianual (MFP) ha puesto sobre la mesa la posibilidad de integrar el Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (Fempa) en una estructura financiera única que abarque múltiples industrias. Europêche ha mostrado su preocupación hace solo unos días y su total rechazo a la iniciativa.

—Sí. Una de las opciones que se ha planteado para reducir la burocracia es un una estructura financiera única de la cual se extraigan diferentes partidas para los Estados miembros. Y luego que cada país decida, en base a sus prioridades y criterios, cómo las va a destinar a sus sectores. Creemos que sería un error. La política pesquera es común y exclusiva de la Unión Europea, al igual que la política agrícola, y debe ir acompañada de un fondo específico. Si se unifican los fondos y se deja en manos de los gobiernos nacionales, cada país podrá decidir cuánto dinero destina a la pesca y cómo lo distribuye, lo que generará desigualdades. Algunos priorizarán la pesca más que otros, y eso puede perjudicar la competitividad. La pesca necesita un fondo específico y reforzado. El actual (para el periodo 2021-2027) cuenta con un presupuesto de 6.100 millones de euros, pero no es suficiente para cubrir todas las necesidades del sector. Es necesario más del doble de presupuesto.

—El ministro Planas acaba de presionar de nuevo a la Comisión pidiendo una «nueva orientación» de los fondos europeos para renovar la flota: construir nuevos barcos. ¿Cuánto calculan que le costaría a toda Europa?

—La construcción de un nuevo buque oscila entre 100.000 y 160.000 euros por metro de eslora. Para buques más grandes que procesan y congelan pescado a bordo, estos costes suelen ascender a 500.000 euros por metro, o incluso más. Una renovación completa de toda la flota pesquera europea de buques de más de 12 metros, es decir, unos 11.000 buques activos con una eslora media de 20 metros, oscilaría entre 22.000 y 36.000 millones de euros, entre cuatro y seis veces más el actual Fempa. Eso si la renovación corriese al 100% a cargo del presupuesto comunitario, que no es la intención. Lo importante es que se haga un plan renove serio, con una legislación que lo permita y acompañado de incentivos efectivos. Un plan específico para renovar la flota, con más fondos. Hay que recordar que por ahora la Unión Europea prohíbe la financiación para la construcción de nuevos barcos. No se entiende. No vale que intentemos modernizar o cambiar motores en barcos que tienen más de 30 años de edad. Es imposible. Es como hacerle un trasplante de corazón a una persona de 90 años.

—Falta también reformular los límites de capacidad pesquera.

—Esperamos que salga adelante en esta legislatura. La Política Pesquera Común (PPC) establece que para meter capacidad tiene que salir capacidad. Pero esto es un obstáculo para la modernización, porque los nuevos motores y las nuevas tecnologías requieren más espacio. Además, queremos mejorar las condiciones de habitabilidad de los barcos, lo que también requiere más volumen. No se trata de aumentar la capacidad para pescar más, sino de adaptar la flota a los estándares del siglo XXI.

Daniel Voces, director gerente de Europêche, durante su entrevista en la sede de FARO. / Pablo Hernández Gamarra

—¿Qué esperan de la evaluación de la PPC? ¿Hay esperanza de que sea reformada contemplando las necesidades del sector?

—Pedimos una revisión quirúrgica. La PPC ha sido eficaz en mejorar los ecosistemas marinos, pero también un completo desastre en el ámbito socioeconómico. Algunas medidas como la obligación de desembarque no han funcionado. Hay que evitar que sigamos perdiendo barcos y sangrando empleo año tras año. A pesar de que los stocks han mejorado, de los cinco en rendimiento máximo sostenible en 2009 a los más de 60 actuales, esa es la tendencia. Además, en 2013 no se hablaba ni de Brexit, ni de soberanía alimentaria, ni de descarbonización. Hoy, estos son desafíos clave y la PPC debe adaptarse a esta nueva realidad. La nueva PPC tiene que ser la prioridad del comisario de cara al futuro.

—¿Es adecuado priorizar el Pacto de los Océanos antes?

—Yo le hice a la Comisión Europea la misma pregunta. Lo que desde luego pedimos es que el Pacto de los Océanos no sea otro ejercicio de política marítima integrada o de economía azul en el que la pesca siempre queda un poco de lado. Si hablas con cualquier armador en los puertos pesqueros de España o Europa, te dirá que está frustrado y cansado. Las políticas y regulaciones han aumentado mucho en muy poco tiempo, y la situación global tampoco ayuda: precios del combustible, competencia de importaciones, falta de relevo generacional... Pedimos a la Comisión que adopte una visión más pragmática y escuche al sector.

—Uno de los principales frentes del sector es que la pesca defina la futura estrategia de alimentación europea.

—Desde el principio hemos defendido que la estrategia de agricultura y alimentación de la Unión Europea debe incluir la pesca y la acuicultura. Aunque en la versión final del documento la pesca se menciona 17 veces, en la práctica no se han definido medidas concretas para nuestro sector. En respuesta, las principales asociaciones europeas de pesca, acuicultura y transformación estamos trabajando en un plan de acción para la alimentación azul. Queremos que se reconozca nuestra contribución a la seguridad alimentaria con el propósito de reforzar aspectos como la trazabilidad, la calidad y la sostenibilidad.

—La UE ya gasta 30.000 millones de euros al año en productos del mar extranjeros. ¿Preocupa la dependencia?

—La dependencia de Europa de productos pesqueros importados ha crecido de forma alarmante. Hace unos años era del 50%, ahora estamos en un 70%. Factores como el Brexit, la situación de Noruega o la pérdida de caladeros clave, como Marruecos, han agravado esta situación. Sin acceso, no hay suministro. En cuanto a las importaciones, lo primero es garantizar la legalidad del pescado que consumimos en Europa. Para ello, contamos con el reglamento IUU (ilegal, no declarada y no reglamentada), que combate la pesca ilegal. Un paso es la digitalización del certificado de captura.