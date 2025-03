Amarre total de la flota de langostino en Argentina: «Ahora está quebrada»

La del langostino salvaje en Argentina es una pesquería no cuotificada. Está fuertemente regulada por el Consejo Federal Pesquero (CFP), pero se explota sin estar sometida al régimen de Cuotas Individuales Transferibles de Captura (CITC), que sí se aplica, por ejemplo, a la merluza. En 2024 se descargaron en los muelles del país más de 222.000 toneladas, según los datos facilitados por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca. El producto acumula meses de vaivenes: lo hay en abundancia, pero se vende menos —se genera stock—, a menor precio y los costes operativos de la flota no paran de aumentar. Lo ilustra así el directivo de una de las mayores armadoras, con base en Mar del Plata: «Los costes viajan en avión a chorro pero los ingresos van en bicicleta». Un escenario que provoca pérdidas y que ha llevado al sector a no iniciar la campaña en aguas nacionales —fuera del área de veda permanente de juveniles de merluza—, abierta desde el pasado 17 de marzo, como han confirmado a FARO empresas tanto congeladoras como fresqueras. «No hay expectativa de armar los barcos, la flota está ahora quebrada en rentabilidad». Son más de medio centenar los buques de capital gallego que se dedican a este recurso.

El grueso de las capturas de langostino o gambón argentino se destina al mercado exterior: España asume más de un tercio de las compras totales, con más de 55.500 toneladas por las que se pagaron el pasado ejercicio 330 millones de dólares (306 millones de euros, al tipo actual de cambio). Las cifras oficiales del Gobierno local exhiben la caída en su valor: si en 2022 la tonelada de langostino congelado entero cotizó de media a 6.314 dólares, en 2024 se quedó en los 5.616 dólares, equivalente a un descenso de casi el 12,5%. Las mismas fuentes consultadas establecen como umbral de rentabilidad una cifra nunca inferior a los 5.800 dólares. Pero es que, al margen del factor demanda y cotización, está también el de los costes, que no han dejado de aumentar. El litro de gasóleo se ha revalorizado «en un 500%» en los últimos doce meses, además del hecho de que los salarios están «atados» al índice de precios al consumidor. El Banco Central de la República Argentina ha fijado la inflación interanual de febrero en el 66,9%; cada mes avanza por encima de los dos puntos.

Números rojos

Uno de los directivos consultados pone como ejemplo el pasado mes de febrero, cuando todavía no se había abierto esta campaña pero ya se conocía la enorme abundancia de langostino en parte del caladero gracias a la actividad de los fresqueros, que pueden subir gambón a bordo como pesca accidental. «La inflación fue del 2,4%. Contando con la devaluación de un punto, poné que tenemos una pérdida neta de rentabilidad de punto y medio por mes. Estamos perdiendo Ebitda». Hay armadoras que estiman sus pérdidas por encima de los 10.000 dólares diarios. La unión patronal es, además, total. Lo que plantean las empresas es «buscar una nueva estructura de costes», con una revisión salarial a la baja del 30%. Las negociaciones serán más que complejas ya que deberán incluir a los sindicatos de marinería —Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU), el «más beligerante»—, de máquinas y de capitanes; cada uno defiende sus intereses por separado.

La capacidad instalada de las empresas de capital gallego, o participadas por éste, es muy extensa. Destaca Conarpesa, en la que Worldwide Fishing Company (Wofco) tiene el 47,82% del capital, con una veintena de buques (congeladores y fresqueros). Pero también Grupo Iberconsa, Nueva Pescanova, Grupo Profand o Vieirasa. Esta pesquería, además, ha generado en los últimos años un intenso volumen de trabajo en el naval español, tanto de Vigo como de Asturias, con la construcción de unidades como el José Americo, Nina, Patagonia Queen, Empesur VIII o el recién ensamblado Don Juan Álvarez. Todos ellos fueron contratados con Grupo Armón. Nodosa construirá ahora otro pesquero para Argentina, aunque en este caso se destinará a la cotizada merluza negra para una participada de Profand.

El sector ya vivió un 2024 convulso ante las continuas dilaciones por parte del Ejecutivo de Javier Milei en la asignación de los CITC de merluza común o hubbsi.

