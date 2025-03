«En la pesca los cambios, sobre todo a nivel conciencia, se hacen poco a poco»

«Llevo el mar en las venas». Pilar Otero (Bueu, 1975) lleva toda su vida vinculada al sector y con grandes referentes en la familia, especialmente por la vía femenina, desde su abuela materna hasta su madre. Es directiva de Frigorífico Rosa de los Vientos y desde el sábado es también la nueva presidenta de la Asociación Nacional de Mujeres de la Pesca (Anmupesca), a la que se presentó por parte de Afripex.

Es la segunda presidenta de la asociación nacida en 2016, ¿qué le hizo dar el paso?

Me había presentado para vicepresidenta, pero fue la antigua directiva la que me animó a presentarme a las elecciones. Hace cuatro años había dejado la directiva por motivos familiares, pero nunca me desvinculé ni de Anmupesca ni del asociacionismo en la pesca. Ahora que ya está todo un poco más encauzado, era el momento de dar un paso adelante. Ellas querían un cambio y dar otro airea a la asociación y yo conozco a la gente porque ya había sido tesorera. Alguien tenía que dar el paso adelante. Para mí fue un orgullo que me animaran a dar este paso.

Ahora además se da el paso al sector transformador, al que pertenece.

Antes la presidenta era del sector primario [por Rita Míguez, mariscadora] y seguiremos luchando por las rederas y las mariscadoras, pero igual ahora era el momento de empezar a dar visibilidad al papel de la mujer en el sector transformador. Al final el año pasado se hizo un mapeo y el grueso de las mujeres en la pesca está ahí. También hay que darle voz, ya que es muy importante en Galicia y España.

Lo cierto es que hay pocas mujeres como presidentas o CEO al frente de grandes pesqueras o comercializadoras.

Nuestra secretaria, María Ángeles Cayuela, es armadora en Almería, por ejemplo. La vocal de Valencia [Remedios Ruso], también. En mi caso, cuando se constituyó Afripex [de la que es vicepresidenta] una de las vocales era María José de Pazo, igualmente armadora. Es decir, ahora lucharemos un poco más por el sector secundario.

¿Cuáles son sus planes inmediatos como presidenta?

Lo primero es reunir a la nueva directiva. Muchas somos nuevas, quitando la secretaria o algunas vocales, y toca escuchar al sector y ver qué necesidades tiene. Después de un tiempo de reflexión habrá que presentar proyectos para dar visibilidad a la mujer en la pesca, una las premisas de Anmupesca.

Su mandato coincidirá con el décimo aniversario de la asociación. ¿Cree que en este tiempo se ha conseguido dar voz a las mujeres en esta industria?

Sí. Y hay que estar muy agradecido a la anterior directiva porque consiguieron los coeficientes reductores para mariscadoras y rederas. Fueron muchísimos años de lucha y de unión y ese fue uno de los hitos que reclamaba el sector primario. Nosotros ahora seguiremos luchando por la bajada del IVA para el pescado, por incrementar el consumo del pescado en los colegios… Y ver qué necesidades hay. Están siendo años duros, por las cuotas, la falta de materia prima y la escasez de relevo generacional o mano de obra. Esto último es un problema muy gordo para todo el sector.

¿Qué falta para que veamos a más mujeres en las tripulaciones de los barcos pesqueros?

La Cooperativa de Armadores de Vigo (ARVI) está trabajando mucho por eso, como muchas otras asociaciones. El caso es que los cambios, sobre todo a nivel conciencia, se hacen poquito a poco. Lo que hay que hacer es seguir apoyando a todas las mujeres que quieren ser patronas o marineras, que sepan que tienen el apoyo desde Anmupesca para ir cumpliendo sus sueños.

¿Cómo planea fomentar la participación activa de más mujeres en esta industria?

Espero que, con el ejemplo de la nueva directiva, vean que para cambiar el mundo a veces hay que hacer las cosas de forma diferente. Si sigues haciendo lo mismo no crearás cambios, que a veces llegan si te sales de tu zona de confort. Que las mujeres del sector sepan que tienen un apoyo para conseguir sus objetivos.

¿Qué le diría a aquella que todavía no participan en este asociacionismo?

Que nosotras las vamos a recibir con los brazos abiertos. A mí me gusta mucho una frase, que es el lema de Afripex: solo somos unas gotas, pero juntos hacemos un océano. La unión hace la fuerza y cuantas más seamos más fuertes nos haremos. Y aunque sea una asociación nacional de mujeres en la pesca, y tenemos que luchar por sus derechos, no hay que olvidar que el sector lo componen hombres y mujeres, y todo el mundo es bienvenido. Aquí suman todos.