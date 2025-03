La conserva teme aranceles de EE UU ante el «alto valor» de sus exportaciones al país

«Hay que interpretar la situación de Estados Unidos como una negociación constante y diaria». Ese es el escenario que maneja Anfaco-Cecopesca ante la posibilidad de que la política proteccionista de Donald Trump estreche su cerco también sobre la conserva. «Hay que prestar atención», insistió ayer el secretario general de la patronal, Roberto Alonso, que defendió el «alto valor» de la mercancía que las compañías del sector exportan al país americano y pidió «mantener la calma». Aseguró que EE UU tiene que ser «consciente de que solo sus consumidores van a perder si ponen aranceles a productos que solo la industria española le puede ofrecer», recordando que es «deficitario» en producción de pescados y mariscos.

En el marco de un café informativo organizado en el Círculo de Empresarios de Galicia, Alonso llamó a las compañías a buscar «nuevos mercados» y apostar así por la diversificación para crecer más a nivel internacional. El acto sirvió para hacer balance de los hitos de la entidad en 2024 —en el que sus 252 asociados facturaron 14.289 millones de euros, un 16% más— y para trasladar las prioridades a abordar este 2025, centrado en aumentar el consumo de los productos del mar, afianzar las ventas en el extranjero, vigilar los acuerdos de libre comercio por la «competencia desleal» que puedan entrañar, reforzar el abastecimiento de materias primas, revertir la falta de relevo generacional y apoyar la digitalización, así como luchar contra la desinformación.

Respondiendo a preguntas de FARO, el secretario general de Anfaco recordó el desafío también presente del sector de revalorizar el atún, «darle mayor valor añadido y más prestigio» para ampliar los reducidos márgenes de parte de las conserveras, teniendo cuenta que supone el 70% de su producción por volumen y más del 50% del valor total generado. En su conjunto, más de 308.500 toneladas (+0,7%) y casi 1.900 millones de euros (+1%) el año pasado. De igual manera pidió celeridad en la resolución del Perte Mar-Industria. «El Ministerio de Pesca tiene que ser consciente de que tiene que resolver urgentemente este tema», apuntó Alonso, asegurando que «el sector apuesta por España, por invertir aquí, y ha dado el do de pecho». Vaticinó que se van a agotar los 40 millones de euros presupuestados en la convocatoria —los 20 convocados y los otros 20 pendientes de extenderse— y avanzó que no descartan pedir una nueva ampliación presupuestaria para «proyectos que dan la puntuación mínima necesaria puedan llegar a ser financiados». «Los fondos Next Generation son una oportunidad», esgrimió: «Cada euro que perdemos es un euro que va a aprovechar otro».

Desde la patronal conservera insistieron también en la falta de materia prima y la necesidad de incrementar hasta 55.000 toneladas el contingente arancelario de los lomos del atún que llega a las fábricas nacionales para su posterior procesado. Asimismo, Alonso recalcó la «intranquilidad» que genera un posible acuerdo de libre comercio con Tailandia que contemple la entrada masiva de conserva de atún en la UE: «Estamos contra la competencia desleal».

En el marco de las campañas impulsadas por la entidad para hacer frente al incorrecto etiquetado de los productos veganos que se hacen pasar por pescados y mariscos, o para desmentir el último informe de Bloom y Foodwatch sobre la presencia de mercurio en el atún, Alonso indicó que «la desinformación alimentaria es un tema de Estado». «Habría que ver quienes financian esas campañas. Porque hablamos de trazabilidad pesquera, pero me gustaría ver la trazabilidad de los fondos de estas ONG», señaló sobre el estudio. Denunció que «tiene fallos por todos los lados, inconcreciones, errores, y está hecho con más carácter de marketing que científico».

«Por cada 10 empleos hay seis candidatos»

El sector conservero gallego busca entre 500 y 600 trabajadores en la comunidad para cubrir la mano de obra que necesita, indicó este viernes Roberto Alonso. El secretario general de Anfaco-Cecopesca lamentó la «falta de mano de obra» que sufre la industria y afirmó que la sangría se ha intensificado: por cada 10 puestos que se creaban antes se presentaban 100 personas para cubrirlos y ahora aparecen seis o siete candidatos.

Por este motivo, Alonso pidió una «reflexión» solo el modelo laboral que se busca, poniendo el foco en el crecimiento del absentismo laboral tras la pandemia y el coste empresarial y para la Administración que este supone. También dijo que uno de los problemas, a su juicio, es el envejecimiento de la población.

«Quizá hay que pensar en programas retorna y de integración», comentó, a fin de captar más relevo. «Cada oportunidad de trabajo que perdemos a nivel productivo otros la toman», insistió, pese a recordar que España tiene una de las mayores tasas de paro de toda Europa.