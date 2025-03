El «Tresmares» no emitió señal de SOS y estuvo horas desaparecido

Son dos los sistemas que remiten información sobre el posicionamiento, rumbo o velocidad de un barco: el AIS (siglas en inglés de sistema de identificación automática) y el VMS, también designado como Equipo de Localización de Buques o caja azul. Solo el segundo es preceptivo para los pesqueros —los que superan los 15 metros de eslora— ya que se trata de un instrumento de seguimiento para certificar que una embarcación está operando en una zona para la que está habilitada; esencialmente, un dispositivo de control. En el caso de España, la señal de la caja azul se recepciona en el Centro de Seguimiento de Pesca (CSP) del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, en Madrid. Aunque emite un pitido automático cada media hora, también puede accionarse en cualquier momento de manera manual para ubicar un buque. Y aquí, en el VMS, estuvo la clave que permitió advertir que un palangrero gallego de 44,5 metros de eslora había desaparecido en medio de la nada, en el Pacífico, a más de 1.000 millas de la ciudad chilena de La Serena. Con 19 personas a bordo.

Como han confirmado fuentes del ministerio que preside Luis Planas, fue en Madrid donde saltó la alarma tras constatar que no se habían recibido señales del VMS desde hacía seis horas. «Siguiendo el protocolo, se trata de contactar telefónicamente con el responsable del pesquero y al no haber éxito se les manda un correo electrónico a las 04:19 horas» de España. No fue hasta las 6:45 horas que el armador del Pico Tresmares puso en conocimiento de la administración que había recibido una llamada de otro pesquero, el Playa Muiño Vello, «para comunicarle el posible incendio» del palangrero de Celeiro. De modo que no existió ninguna señal de socorro, teniendo en cuenta que tampoco saltó la señal de la radiobaliza, antes de que la tripulación del Tresmares liberara las balsas y procediera a la evacuación. No hubo llamada por ningún canal de llamada selectiva digital, usando el dispositivo VHF, ni se accionó el botón distress, que se encuentra en el mismo aparato, en el puente de mando. Aunque la radiobaliza es un instrumento que se acciona de manera automática gracias a un sistema de liberación hidrostática, también puede accionarse manualmente: habría servido también para lanzar un SOS con la posición exacta vía satélite.

A la deriva

Para cuando Salvamento Marítimo fue informado del siniestro, a las 7 de la mañana (hora española), las 19 personas que conformaban la dotación del Pico Tresmares llevaba en torno a nueve horas en los botes. Y, dado que no hubo ninguna señal de emergencia —VMS, distress o por telefonía—, el palangrero permaneció en torno a 13 horas ilocalizado; la embarcación que acudió a su auxilio estaba entonces a unas cuatro horas de navegación. Solo la última señal emitida por el buque permitió al pesquero portugués Avó Músico acudir a la zona y localizar, por fortuna, a los náufragos. Tendrá que ser la investigación la que determine las causas tanto del incendio, el naufragio y cómo se ejecutó la evacuación.

El capitán del barco, de A Coruña, habrá de exponerlo tanto en su protesta de mar, cuando llegue a tierra, como ante los peritos de la Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes Marítimos (Ciaim). El jefe de máquinas también es gallego, de la provincia de Lugo; los 17 tripulantes restantes son de nacionalidad indonesia, como confirmaron a este periódico fuentes de la Subdelegación del Gobierno de Pontevedra. Como no hay ninguna opción de inspeccionar el pecio —la zona del naufragio supera los 3.800 metros de profundidad—, las pesquisas se fundamentarán en los testimonios de los supervivientes, más allá de la información que puedan aportar otros pesqueros que operaban en la zona o la que se hubiera registrado en Madrid antes de que la señal del Pico Tresmares se apagase para siempre. Los marineros fueron rescatados con ropa de calle, sin los chalecos salvavidas.

Suscríbete para seguir leyendo