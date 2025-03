El «Pico Tresmares» naufragó sin que saltase la radiobaliza: «No se activó»

El palangrero gallego Pico Tresmares, naufragado en la mañana del lunes en el Pacífico tras sufrir un incendio en su sala de máquinas, se fue a pique sin que saltase la radiobaliza. Según explicaron ayer fuentes de Salvamento Marítimo, el sistema que se libera de forma automática cuando está a unos cuatro metros de profundidad gracias a un dispositivo hidrostático y envía la posición vía satélite, «no se activó».

Este hecho, inusual, no impidió sin embargo que el buque portugués Avô Músico fuese capaz de llegar a la zona y rescatar en medio de la noche a los 19 tripulantes de la embarcación, que se encontraba todavía a flote. «Llegaron a la posición de noche, rescataron y estuvieron esperando hasta el amanecer para poder ver en qué situación se encontraba el Pico Tresmares», apuntaron a FARO fuentes de la armadora del buque rescatador. Pero el palangrero de Celeiro, aunque adscrito a la Cooperativa de Armadores de Vigo (ARVI), «estaba ya hundido» cuando el sol salió en aquella remota posición, a unas 1.000 millas de tierra.

La proa del buque, a punto de hundirse / Cedida

El rescate y la situación actual

Salvamento continuaba ayer en contacto con sus homólogos de Chile para ver cómo avanzaba la situación. El palangrero portugués, de 41 metros de eslora y perteneciente al grupo gallego Pombo, era el que más cerca estaba (a cuatro horas de navegación) cuando la armadora del Pico Tresmares, Pesquera Guadalquivir, dio el aviso del incendio —alertada por otro pesquero gallego, el Playa Muiño Vello— al centro de control de pesca del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Al llegar localizaron la balsa con los 19 marineros y los subieron a bordo, donde ayer permanecían «en buen estado de salud».

El traslado de los tripulantes

Según Salvamento, los tripulantes serán trasladados al Illa Gaveira, otro palangrero del armador de Celeiro que ayer por la mañana se encontraba a 960 millas de navegación al noreste. «Cuando el Avô Músico acabe de virar el aparejo, pondrán rumbo a otro buque para el transbordo», apuntaron desde el Centro Nacional de Coordinación de Salvamento de Madrid (CNCS).

El «Pico Tresmares». / Javier Prieto

La investigación del accidente

Tras las preguntas de este medio, las mismas fuentes insistieron en que fue la armadora la que dio la señal de aviso (y no a través de una llamada de socorro automática a través del botón distress, que activa una señal de auxilio a través de la emisora, aunque no supieron concretar si se pulsó o no), al igual que informaron de que la radiobaliza, que ayudaría a localizar el punto del accidente, no saltó por motivos que se desconocen. La Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes Marítimos (Ciaim) será la encargada de investigar las causas del hundimiento.

El viaje del Pico Tresmares

El Pico Tresmares partió de Vacamonte el 23 de febrero hacia zona de pesca, como muestran los datos de posicionamiento de su sistema AIS. Tenía casi 45 metros de eslora por ocho de manga, con capacidad de 644 GT (expresada en arqueo bruto o gross tonnage). Su naufragio recuerda al sufrido hace diez años por el Guariste Primero, otro palangrero gallego que se incendió, aunque en aquel caso se cobró la vida del jefe de máquinas, Juan B.J., residente en Burela con doble nacionalidad (peruana y española) que desapareció con 57 años.