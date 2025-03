Kadis consuma el giro con el arrastre y descarta vetos generalizados en la UE

Ciencia, ciencia y más ciencia. Esa es la receta para regular la actividad pesquera en aguas europeas del nuevo comisario de Pesca y Océanos, Costas Kadis, que sigue exponiendo las discrepancias respecto a las políticas de su predecesor, Virginijus Sinkevicius. Lejos de los objetivos poco realistas que solaparon parte del último mandato —como la eliminación gradual del arrastre en todas las áreas marinas protegidas para 2030 o el cierre total del 10% de los mares de los Veintisiete a los buques—, el chipriota ha defendido públicamente que la estrategia de Bruselas no se basará en la clausura global y progresiva de los océanos al sector porque sí, sino en medidas que en todo caso obedecerán a evaluaciones de impacto para cada área específica. Si es que los hay.

Pesca de arrastre

«Como biólogo, depende de dónde se realiza la pesca de arrastre de fondo y de si tiene un impacto negativo en las especies, los ecosistemas y los hábitats objetivo en un área en particular. Cuando existan pruebas de un impacto, no se debería permitir la pesca de arrastre de fondo. Sin embargo, cuando una evaluación de impacto muestre que no hay daños significativos, entonces se debería permitir que continúe la pesca de arrastre de fondo», señaló Kadis en el marco de un evento organizado por el medio Politico junto con las entidades Oceano Azul Foundation y Europe Jacques Delors.

Nuevo enfoque de la Unión Europea

Sus palabras fueron celebradas ayer por la Alianza Europea de Pesca de Fondo (EFBA), que acogió «con satisfacción» el nuevo enfoque de la Unión Europea a la hora de abordar cualquier futura restricción a la actividad: «Que se hagan evaluaciones personalizadas y estudios caso por caso para asegurar que las decisiones se basen en evidencias en lugar de en suposiciones generales». En un comunicado suscrito también por la patronal nacional, la Confederación Española de Pesca (Cepesca), el sector recordó que «los pescadores llevan defendiendo desde hace tiempo la necesidad de apoyarse en los datos científicos y la racionalidad para tomar decisiones».

El cambio de rumbo que consuma Kadis y el seguidísimo aplauso de los actores de la cadena del mar se enmarcan en una semana importante para el sector pesquero. Pasados ya más de 800 días desde que se implantó el veto a la pesca de fondo en las 87 áreas del Atlántico Noroeste —restricción que ha cercenado cualquier rastro del arrastre en estas zonas pero también del palangre de fondo—, el Comité Científico, Técnico y Económico de la Pesca (Stefc) se encuentra reunido entre este lunes y viernes para analizar cómo ha afectado el tijeretazo a la pesca.

Impacto para los armadores gallegos

FARO ya avanzó que el grupo de expertos que forma parte de este organismo cifró en un primer cálculo un impacto de más de 16 millones de euros anuales para los armadores gallegos, si bien después de esa aproximación admitió que podía «haber subestimado» los efectos negativos del cierre de los ecosistemas marinos vulnerables. Por si fuera poco, la medida entró en vigor con el compromiso de Bruselas de revisar el reglamento cada año y contemplar en dicha revisión datos actualizados y cualquier error detectado, algo que hasta ahora se ha incumplido.

Todo ello en un contexto en el que esta restricción se encuentra recurrida y a la espera ya de la sentencia de Tribunal General de la Unión Europea (TGUE), que sigue demorándose. La OPP de Burela —con la Xunta de Galicia como parte coadyuvante— y el Gobierno de España presentaron sendos recursos contra la norma, alegando desaciertos técnicos en el proceso de consulta, desproporcionalidad en la aplicación de las medidas y vulneración de derechos fundamentales de las pesqueras y los pescadores europeos. Entre las cifras que dan fe del severo impacto, los pescadores han denunciado una caída del 30% de sus capturas, así como un incremento del combustible empleado del 20%. Y la situación podría agravarse todavía más, teniendo en cuenta que el Ejecutivo comunitario está evaluando cinco escenarios que ampliarían las áreas prohibidas de las 87 actuales a más de 100.