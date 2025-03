Xunta y cerco se oponen a cambiar el reparto de la anchoa: «Sería la ruina»

«Los barcos nos estamos quedando sin nada que coger y ahora quieren repartir la anchoa; eso sería la ruina para muchos». El lamento de este marinero de la flota de cerco de Vigo, que prefiere no ser citado, es el de prácticamente todo este segmento de flota de la comunidad gallega. Lo dice la organización mayoritaria, Asociación de Armadores de Cerco de Galicia (Acerga), y la propia Consellería do Mar. Ambos se oponen a la propuesta de Opescantábrico, en la que están las organizaciones de productores pesqueros (OPP) de todo el norte ibérico, para un nuevo modelo de gestión del bocarte que, en resumidas cuentas, supondrá otro reparto. El plan es asignar el 85% a las OPP que participan en la pesquería, pero con un reparto en base a capturas históricas que beneficiaría a los buques de País Vasco y Cantabria. «Lo que queremos es seguir mejorando precios, reduciendo días de pesca o capturas, pero no así, porque entendemos que no es el modelo adecuado», señala el gerente de Acerga, Manuel Suárez.

Años difíciles

El cerco gallego lleva unos años difíciles por la escasez de jurel y las limitadas cuotas de otras especies, dependiendo casi al completo de la sardina en aguas de la comunidad y de lo poco que puedan aprovechar de otras campañas. Una de ellas es, sin duda, la de la anchoa del Cantábrico, a donde se desplazan más de 90 buques cada año. En este año, el cupo disponible para España en esta zona VIIIc (de Fisterra a País Vasco) es de 27.597 toneladas.

Cambiar el reparto

Ahora, cántabros y vascos proponen cambiar el sistema en el que se explota la cuota de bocarte (especie con la que se elaboran las anchoas), lo que ya ha provocado el retraso del inicio de la campaña, previsto para el pasado sábado. Lo que se está planteando (con la oposición del cerco gallego) la Secretaría General de Pesca es repartir un 85% de la cuota por OPP, teniendo en cuenta para ello –principalmente– el volumen de capturas históricas. Hasta ahora, la asignación se hace por kilos por buque y día diferenciando las embarcaciones de más de 120 GT (gross tonnage, arqueo) o de menos pero que cuenten con 12 o más tripulantes.

«Básicamente es un modelo de explotación por OPP en función de porcentajes históricos y en función de los barcos que tiene cada una», apunta Suárez desde Acerga, que aglutina a casi el 60% de la flota de cerco de Galicia. «Como parte integrante de Opescantábrico dijimos que era precipitado y que nuestros socios no querían», añade.

«Queremos mejorar precios, pero no así; entendemos que ese no es el modelo adecuado» Manuel Suárez — Gerente de Acerga

La misma oposición fue expresada por la Consellería do Mar a finales de febrero. «La Xunta critica que en esta ocasión la flota gallega no tuvo oportunidad de participar y aportar propuestas al no ser consultada de cara a próxima publicación de las medidas de ordenación de esta pesquería de gran importancia para la pesca gallega», recogía el departamento de Alfonso Villares en una nota en la que censuraba desconocer en qué consistirá exactamente ese nuevo modelo de gestión.

Está previsto que la pesquería se abra el 10 de marzo. Habrá que ver con qué modelo de gestión.

