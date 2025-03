¿Accidente o vandalismo? El hundimiento de un pesquero en el puerto de Ribeira aviva las quejas por falta de vigilancia y mantenimiento

Los usuarios y trabajadores del puerto de bajura más importante de Europa, el de Ribeira, están cada vez más hartos de los robos y actos vandálicos que se cometen con frecuencia en un recinto que adolece de medidas efectivas de seguridad y vigilancia, así como de falta de mantenimiento.

Aunque se investiga si se trató de un accidente o de un acto de vandalismo, el hundimiento de un pesquero en la madrugada de este sábado, el Illas Cíes, que estaba atracado junto a una rampa, aviva el viejo debate sobre las deficiencias y necesidades que arrastra desde hace tiempo el puerto de la capital del Barbanza.

Por causas que se están investigando, la embarcación se fue a pique con la marea alta. Ya con la bajada de la marea, el buque quedó apoyado sobre el fondo de la dársena, lo que favorecerá su reflotamiento.

La voz de alarma la dio Salvamento Marítimo, que a las siete de la mañana llamó por teléfono al armador del pesquero, Víctor Martínez Dourado, porque había saltado la alarma de la radiobaliza. Le preguntaron si el barco estaba amarrado a puerto, porque la señal lo ubicaba en la dársena.

Ni el operario de Salvamento ni el dueño del pesquero pensaban entonces que el barco ya estaba hundido. Imaginaron que la radiobaliza había saltado por cualquier motivo de forma accidental. Pero, poco después, un marinero llamaba a Víctor: "Tienes el barco en el fondo", le dijo.

El Servizo de Gardacostas de Galicia desplegó de inmediato un amplio operativo que incluyó la colocación de una barrera anticontaminación para frenar un posible vertido de combustible.

Víctor, que tiene 52 años y trabaja en el mar desde los 12, se subió a una lancha y accedió a su pesquero para sacar las redes, utensilios y otros efectos. Es su primer gran susto pero, afortunadamente, no hay que lamentar víctimas, aunque los daños materiales son importantes.

El armador ya contrató a una empresa para reflotar el pesquero, maniobra en la que Gardacostas adaptará el operativo para intervenir si se produjera un vertido.

El hundimiento se produjo a tiro de cámara, pero habrá que saber ahora si eso ayudará en la investigación, porque, según denuncian los usuarios del puerto, las videocámaras del recinto llevan años inoperativas. Queda la esperanza de que al menos una de las instaladas en la otra punta de la dársena, en el muelle comercial, pudiera estar en funcionamiento.

"Aquí no hay vigilancia. Aquí entra cualquiera"

"Aquí no hay vigilancia. Aquí entra cualquiera", explica Carolina Rivas, la esposa del armador. "No pido que cierren el acceso para que entren y salgan solo los usuarios y trabajadores, porque entiendo que Ribeira es mar y que todos debemos convivir aquí. En verano, las atracciones feriales se instalan en el puerto, y no pasa nada. Es una semana. Es bien para todos. El mercadillo semanal también se celebra aquí. Y, aunque a veces es incómodo moverse entre tantos coches, lo cierto es que quienes vienen a Ribeira a comprar o a hacer gestiones tienen que aparcar en algún sitio céntrico. ¿Qué queremos, que vayan a hacer las compras a otro municipio? Pero es urgente que Portos se tome en serio la necesidad de aumentar las medidas de seguridad y de vigilancia", añade.

En su opinión, "sería más fácil, económico y efectivo tener personal de vigilancia; si hubiese alguien vigilando por las noches, muchos robos y actos vandálicos no ocurrirían", dice tras recordar que hace unos días ardieron más de cien nasas que estaban amontonadas al aire libre. "En este puerto tendría que haber una cuadrilla de mantenimiento permanente", añade.

Hasta el lugar del hundimiento se desplazaron el alcalde de Ribeira, Luis Pérez; el edil de Mar, Fernando Abraldes; y el jefe del servicio de búsqueda, salvamento y lucha contra la contaminaciónn de Gardacostas, Amador Castro Pereira.

El regidor dijo que "resulta extraño que un barco pueda irse al fondo así, atracado en el muelle", aunque añadió que no se pueden aventurar las causas.

"Las videocámaras que hay en esta zona del puerto están inoperativas", dijo el alcalde, quien añadió que "Portos de Galicia no tiene en buenas condiciones el puerto de Ribeira".

Al respecto, señaló que "un puerto de la importancia del de Ribeira carece de vigilancia nocturna y de un mantenimiento básico. No lo digo solo yo: lo dice el sector del mar, que reclama más inversiones en este puerto para evitar este tipo de sucesos. Porque si hubiera una persona vigilando de noche, a lo mejor esta situación no se habría producido".

Pérez recordó que le entregó hace tiempo un amplio dosier a Portos sobre las necesidades y deficiencias de todos los puertos del municipio y que "no se actuó absolutamente en nada".

El regidor ha convocado para el 14 de marzo el Consello de Mar, en el que se tratarán esas necesidades con el sector para instar a Portos a actuar. "No se trata de que pretendamos tener mañana el puerto en unas condiciones impecables, sino de que poco a poco se vayan invirtiendo los recursos necesarios para que esté en unas condiciones aceptables para trabajar".

Por su parte, Portos de Galicia señala que "la vigilancia y la seguridad son competencia de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado", por lo que "la Policía Local, la Guardia Civil y la Policía Nacional pueden y deben vigilar dentro de los recintos portuarios".

En cuanto a las videocámaras, Portos indica que "no podemos decir cuáles funcionan y cuáles no en el puerto ribeirense", y aclaró que las cámaras del muelle comercial (ubicado en el otro extremo del muelle pesquero) "sí están operativas, porque funcionan en base a un sistema de seguridad diferente (PPIP) y allí sí hay vigilancia personal cuando hay descargas de buques, en cumplimiento de la normativa que afecta a puertos donde hay tráficos internacionales".