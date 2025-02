Lobbies y pesca, la sombra de la duda

El pasado 22 de enero el periódico neerlandés De Telegraaf publicó una investigación que destapaba una presunta utilización irregular de fondos comunitarios en favor de la llamada agenda verde europea. En concreto, acusaba a la Comisión Europea de conceder ayudas a ONG con la condición de presionar a eurodiputados y que éstos respaldaran propuestas climáticas conservadoras. El comisario de Presupuestos, Piotr Serafin, admitía ese mismo día que había sido «inadecuado que algunos servicios de la Comisión suscribieran acuerdos que obligaban a las ONG a presionar a los miembros del Parlamento Europeo». Un escándalo tras el que entidades como la patronal pesquera Europêche han solicitado una auditoría que clarifique si estas presiones, este ejercicio supuestamente irregular de los lobbies, influyeron, por ejemplo, en contra de la pesca de fondo. FARO ha analizado el listado de ONG de la lista oficial de lobby de Bruselas, cuáles han participado en materias vinculadas a la pesca y qué fondos del programa LIFE han percibido.

LIFE

Es el programa que está en cuestión por las acusaciones de que habría sido utilizado para presionar en favor de la agenda verde del excomisario Frans Timmermans. No es un plan nuevo: la primera edición entró en vigor en 1992 y la actual, sexta, estará activa hasta 2027. Dotado con 5.400 millones de euros, fue concebido para financiar iniciativas en favor del medio ambiente y de la acción climática, promovidas tanto por administraciones públicas como entidades privadas. En lo que respecta a las ONG, LIFE tiene un presupuesto de 15,6 millones reservados a asociaciones medioambientalistas, que han defendido en las últimas semanas su labor en favor del clima.

Reparto

De la revisión completa de las ONG que figuran en el registro oficial —tienen que declarar personal adscrito, presupuesto y fuentes de financiación—, constan 32 que hayan ingresado alguna partida de fondos LIFE, de un total de más de 120 que marcan los asuntos pesqueros como materia de su interés. Son los últimos datos remitidos a la Comisión Europea de cada una de ellas. Por ejemplo, Friends of the Earth Europe —tiene más de una treintena de organizaciones estatales y miles de grupos locales adscritos— ha declarado ingresos de 700.000 euros del LIFE, asignados por Cinea (siglas en inglés de la Agencia Europea del Clima, Infraestructuras y Medio Ambiente). Otros: Stichting BirdLife Europe (460.000 euros del programa LIFE), Naturschutzbund Deutschland (NABU, 1.636.177 euros), la italiana Lipu Odv (436.555 euros), Fundación Oceana (plan LIFE 2022-2023, con 1,4 millones), Världsnaturfonden WWF, WWF Sweden (122.862 euros), Foundation for a Living Baltic Sea - Baltic Sea Action Group (38.356 euros), WWF European Policy Programme (625.000 euros), Wetlands International (649.794 euros) o Institut océanographique Paul Ricard (81.767 euros). También constan WWF de Grecia (208.769 euros), Stichting IUCN Nederlands Comité (28.251 euros) o Renewables Grid Initiative (755.219 euros, en dos partidas distintas).

¿Evidencias?

Es cierto que el comisario de Presupuestos ha admitido irregularidades, pero no consta ninguna denuncia específica contra ONG en particular por haber actuado en favor de la agenda verde a cambio de subvenciones. Otra investigación, esta de Politico, ha indicado que en ninguno de los 28 acuerdos con asociaciones analizados por este medio se indica «que la Comisión dé instrucciones directas para que hagan lobby en su nombre». Tampoco que «tengan que dirigirse a diputados europeos específicos u otros servicios de la Comisión como condición para obtener una subvención».

La sombra de la duda, en todo caso y de momento, se ha desplegado sobre LIFE y toda su estructura.

