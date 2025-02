La «ruta del calamar», en los anzuelos del hambre

No menos prolongada está siendo la marea del Lu Rong Yuan Yu 607, otro potero chino. Y decimos está siendo porque no ha pisado tierra desde el 9 de noviembre de 2022, cuando hizo una breve escala —había salido también de Shidao— en el puerto malasio de Teluk Ramunia. El Lu Rong Yuan Yu 607 enciende y apaga su sistema AIS a placer, como ha comprobado este periódico; es imposible saber qué hace y dónde —el AIS aporta información de rumbo y velocidad, además del propio DNI del buque— porque no se le penaliza y puede operar y vender sus capturas sin limitaciones. En lo que va de año ha operado como un pesquero fantasma, sin señal, durante al menos veinte días.

Siete meses, también a bordo de este mismo Lu Rong Yuan Yu 607, estuvo el cadáver de otro chaval indonesio, de 26 años, fallecido en diciembre de 2023. «Tenía el abdomen y las extremidades inferiores hinchadas hasta el escroto, solo podía ingerir agua». Nadie sabe qué pasó con el cuerpo.

Este último caso, el del chico de 26 años, consta en la investigación firmada por Sabina Goldaracena y Sergio Almada, publicada el pasado 12 de febrero y facilitada a FARO por el máximo responsable de Pesca de la Federación Internacional de los Trabajadores del Transporte (ITF, por sus siglas en inglés y editora del documento), Chris Williams. Un estudio que refleja «distintas formas de crimen marítimo» en el batallón de pesqueros chinos, porque se cuentan por cientos, que hacen la conocida como ruta del calamar. Abandonan Asia y se pasan meses, si no años, capturando distintas especies de cefalópodos frente a Argentina, Perú y las Galápagos, casi siempre de forma ilegal o irregular. Como el Wei Yu 18; como el Lu Rong Yuan Yu 607. En el periodo comprendido entre 2013 y 2023 se contabilizaron 66 muertes a bordo de casi 2.355 pesqueros dedicados a la pota. Solo en la franja pacífica, ni siquiera contabilizando los cadáveres de la parte atlántica, desembarcados en puertos de Argentina o Uruguay. Solo son las bajas, o desapariciones, de las que se tiene constancia.

Entre tanto, el comercio. España importó el año pasado casi 73.000 toneladas —desde China, Vietnam, Corea y Taiwán— de las especies objetivo de esta flota, un 36% más que en 2023. La factura rondó los 280 millones de euros en adquisición de calamar loligo, pota argentina o potón peruano. La mitad de toda esa mercancía (35.650 toneladas) entró en Galicia. Aunque existan innumerables evidencias de un comportamiento irregular de la flota industrial china —los datos AIS son públicos para quien quiera comprobarlos—, la Comisión Europea acaba de dar por zanjado el debate: Pekín está «colaborando» contra la pesca IUU (siglas en inglés de pesca ilegal, no declarada y no reglamentada) y no recibirá amonestación alguna. Lo acaba de certificar el nuevo comisario de Pesca y Océanos, Costas Kadis, a pesar de haber admitido actividades ilegales tanto «presuntas» como «confirmadas» de un sector ampliamente protegido por la guardia pretoriana financiera de Xi Jinping. Solo las pesqueras chinas, y únicamente en el año 2023 —último con cifras consolidadas de la ONU— regaron el mercado mundial con 446.590 toneladas de calamares o potas. Toda la flota de pabellón español, que es la de mayor capacidad de la UE, desembarca 743.500 toneladas de todos las especies cada año.