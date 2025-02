Más banderas para la flota oscura

Se llama Anita pero ha sido también Venus Glory, Songa JulieSaga JulieCerigoDunaAsta o Laka. Y, casi a la par que sus cambios de nombre, ha mudado también de bandera. A cada cual más exótica: Islas Marshall, Liberia, Camerún, Islas Cook, Sudán o Gambia, que es la que porta a día de hoy. El Anita es un petrolero de doble casco construido en el año 2000 en Corea del Sur, propiedad aparente de un conglomerado de las Seychelles (Oilpier Shipping Ltd). Tiene 332 metros de eslora y capacidad para más de 337.000 metros cúbicos de mercancía. Arribó esta semana a la terminal china de Lanshan, en Shandong; no se le conoce aseguradora. El Anita es uno más del ejército de buques mercantes que componen la denominada flota oscura, utilizada principalmente por Rusia para eludir sanciones. Utiliza bandera de Gambia, pero este tipo de navieras recurren a múltiples países terceros. Cada vez más: la Cámara Naviera Internacional (ICS), de hecho, acaba de incorporar cuatro nuevos pabellones a este listado.

Detalle de los multiples cambios de nombre del petrolero Anita / TankerTrackers

Se trata de Camboya, Gabón, Guinea-Bisáu y Esuatini (Suazilandia hasta abril de 2018, cuando mudó de nombre por decisión del monarca Mswati III). Esuatini, parapetado entre Sudáfrica y Mozambique, no tiene costa: el punto más próximo al mar de este pequeño país africano está, en Maputo, a 55 kilómetros por carretera. «La irrupción de Esuatini como Estado de abanderamiento plantea una preocupación particular, ya que no es miembro de la OMI de las Naciones Unidas y, por lo tanto, no es signatario de sus convenios marítimos internacionales», advierte el secretario general de la ICS, Guy Platten, en un comunicado publicado en la web de la entidad. «Es vital que los Estados de abanderamiento cumplan con sus obligaciones de hacer cumplir las normas de seguridad globales más estrictas».

Catalogación de la ICS

La ICS elabora un mapa global en el que asigna indicadores positivos o negativos por países en función de si fijan controles a los barcos o si ratifican convenios como el Solas o Marpol. Con múltiples llamadas en rojo están Vanuatu, Togo, Santo Tomé y Príncipe, Moldavia, República Democrática del Congo, Costa de Marfil, Islas Comoros o Bolivia. Es en los países africanos donde más han crecido los abanderamientos, de acuerdo al informe World Fleet Monitor de la consultora Clarksons y recogidos por la web especializada Splash. En el último año la flota con pabellón de Sierra Leona aumentó un 105%, frente al mayúsculo 340% de Guinea-Bisáu o el no menos abultado 100% de Guinea. Ya fuera de África, los buques de bandera de San Marino han aumentado por encima del 660%, y otro 576% los de Guyana.

La cantidad de efectivos que componen la flota oscura medra al ritmo de unos 10 petroleros cada mes, estima la compañía de brokering BRS. Y de los más de mil mercantes sancionados a lo largo de 2024, S&P Global Market Intelligence ha estimado que más de 800 no tenían seguro conocido.