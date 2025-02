Casi la mitad de los proyectos del Perte Mar-Industria son gallegos

El anuncio de los Next Generation y los Perte (proyectos estratégicos para la recuperación y transformación económica) trajo ilusión a la industria del país. No así para las empresas que se dedicaban a la transformación de pescado, que en el verano de 2022, como adelantó FARO, se quedaban fuera de estos fondos en los que deberían encajar, los 1.800 millones de euros del Perte Agroalimentario. El sector reclamó entonces la creación de un Perte Mar-Industria tras pelearlo mucho, el Gobierno accedió a convencer a la Comisión Europea para crear una línea específica para el sector. No es un Perte, pero son 20 millones de euros (con otros 20 opcionales si hay se cubre la oferta) que fueron muy celebrados. Ayer, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación dio a conocer la primera resolución provisional de 27 proyectos admitidos, de los que casi la mitad (el 44%) son gallegos.

La lista recoge las empresas solicitantes «una vez finalizado el plazo de subsanación y tras el estudio de la documentación presentada por los solicitantes». De igual forma, figura un anexo con los proyectos desistidos «ante la falta de respuesta satisfactoria al requerimiento señalado».

En concreto, son 12 los proyectos gallegos que ahora pasan a una fase de valoración. Entre ellas figura la pesquera Profand, con planes para las instalaciones de Vilagarcía, Cambre y Zaragoza, así como Nueva Pescanova o la conservera Hijos de Carlos Albo. También están otras firmas de Vigo y su área como Mascato o Frialia, además de compañías gallegas o con presencia en Galicia como Congalsa, Jealsa, Frinsa, Bolton y Conresa (Conserveros Reunidos).

Otra comunidad autónoma con amplia representación es Cataluña, con las empresas Frigoríficos del Moral, Frigorífics Ferrer, Frime, Grupo Gil Comes, Balfegó y Freskibo. El resto de las admitidas son: Consorcio Español Conservero (Cantabria), Gambastar (Castilla y León), Pesca Fácil (Castilla y León), Ubago (de Andalucía, con Ahumados Ubago y Ubago Group Mare), Froxá (Cantabria), Arte Morhua (Navarra), Merpacífico (Castilla y León) y Angulas Aguinaga (País Vasco, aunque también tiene plantas en Galicia).

En cuanto a las empresas desistidas, la lista se limita a otras diez empresas, entre las que están las gallegas Connorsa, Casa Botas (sus activos cambiaron de manos en un proceso de liquidación), Ignacio González Montes y Salica Alimentos Congelados.

«Se ha confirmado la fuerte implicación del sector con la transición verde y digital, reflejada por el alto número de proyectos admitidos (un total de 27) que avanzan hacia la siguiente fase de valoración», valoraban ayer desde Anfaco-Cecopesca en un comunicado en el que recordaban que se espera movilizar «en torno a 100 millones de euros en inversión dentro de esta convocatoria».

Desde Conxemar, por su parte, señalaron que la resolución «es una buena noticia para el sector transformador y elaborador» y que el Ministerio «entendió que era necesario hacer un Perte específico». «Estamos encantados de que nuestras empresas se beneficien», resaltaron.