«La pesca enfrenta unos enormes desafíos; espero que la tormenta pase»

La Agencia Europea para el Control de la Pesca (EFCA) celebra este año el 20 aniversario de su fundación. A Vigo llegó tres años más tarde, momento que marcó el inicio de un despegue que la ha llevado de tener una quincena de trabajadores en la ciudad a casi un centenar. Desde septiembre de 2021 está dirigida por Susan Steele, nacida en Irlanda (Castletownbere, 1974) y que ya es casi una viguesa más. «Estoy enamorada de la ciudad», dice con una sonrisa.

− ¿Siente orgullo al formar parte de las dos décadas de historia de la agencia?

− Por supuesto. Y creo que todo el mundo en la agencia está entusiasmado. Para mucha gente hay un sentimiento de… ¿Cómo ha pasado tanto tiempo tan rápido desde la creación en 2005 y el traslado a Vigo después? Cuando se creó era un momento en el que cada país tenía controles pesqueros diferentes y el rol de la agencia era el de armonizarlo y coordinarlo. Ahora miramos con mucho orgullo lo que hemos conseguido en estos 20 años. De hecho, si entonces hubiéramos dicho lo armonizado y coordinado que está el control pesquero de la UE hoy, no creo que mucha gente lo hubiera creído. Ha sido un viaje con los estados miembro y la Comisión y una de las cosas que queremos celebrar es, en general, a las personas que trabajan tanto en el control pesquero en Europa, porque al final es una labor que apuntala todo para la pesca en el futuro. Estamos emocionados, va a ser un año muy ajetreado y positivo.

− ¿Cree entonces que la EFCA ha logrado sus objetivos fundacionales en este tiempo?

− Creo que los planes de despliegue conjunto en las distintas cuencas han derivado en estándares de inspección, con las autoridades colaborando de forma conjunta, y que la forma de trabajar de la agencia con estos planes y la forma de sacar el máximo partido a los medios de cada Estado miembro han dado como resultado eficiencia, coordinación y armonización. Siempre hay algo más que hacer, pero comparando con los últimos 20 años ha sido todo un éxito.

− En los últimos años la agencia ha ido creciendo, tanto en personal como en instalaciones y medios. ¿Cuál cree que será el próximo paso para crecer?

− Pasamos de un barco a tres, una aeronave, crecimos en personal… Hemos visto un gran crecimiento y para que la agencia siga avanzando la clave será asegurarse de que seguimos estando coordinados, de que seguimos dando lo que estamos dando y de que seguimos trabajando por la eficiencia y armonización del control. El nuevo reglamento de control ya está en vigor y las regulaciones están cambiando, con lo que hay mucho trabajo por hacer para nosotros.

− Sobre las patrulleras, ¿cuándo renovarán el contrato?

− El proceso de contratación está preparado para este año. Tenemos el mismo presupuesto, de 31,8 millones de euros para este año, y el precio será parecido al de la anterior licitación. Está previsto un desembolso de 13 millones para esta anualidad y no está previsto que se incremente el presupuesto, así que el número de barcos o el staff será el mismo y lo optimizaremos todo lo posible. El coste incluye barcos, drones y tripulación.

− ¿Tendrán nuevos proyectos lejos de Europa como tuvieron el Pescao para la mejora de la gobernanza regional de la pesca en África Occidental?

− El año pasado empezamos en el océano Índico, que antes no la cubríamos, y luego están los proyectos como el Pescao. El objetivo para este año es iniciar los proyectos Programa de Océanos Sostenibles para África Occidental (Wasop) y el Programa para el Océano Índico Sudoccidental. El primero será para este año y el segundo, espero, para el último trimestre, pero depende de varios actores.

− ¿Siguen trabajando en la implementación de las cámaras a bordo y la geolocalización?

− Para la vigilancia electrónica a distancia [REM, por sus siglas en inglés], que es mucho más que las cámaras, hay un grupo de trabajo creado en el que estamos muy involucrados y en el que se habla de los sistemas que se prueban en distintos países. Se están juntando los aprendizajes de todos y habrá una reunión en Estonia en marzo en la que analizaremos los resultados de los Estados miembro que utilizan los sistemas. Aprenderemos de ello. Dependerá del acto de implementación del nuevo reglamento de control, de la Comisión Europea, y veremos qué pasa. Si gastas un montón de dinero en los sistemas REM tienes que ver que se ajusta al sector, a los barcos y el tipo de pesca. Tienen que ser las mismas reglas de juego para todo.

Susan Steele, en una de las nuevas estancias de la sede de la EFCA, en el edificio Odriozola de Vigo. / José Lores

− ¿Sigue siendo el control de los descartes pesqueros una de sus principales objetivos?

− La obligación de desembarco es siempre un área que, obviamente, es clave y muy difícil de controlar. Es algo que pasa en cada cuenca y que está en cada plan de despliegue conjunto en el que trabajamos. Es parte de los objetivos.

− ¿Se hace solo con vigilancia aérea?

− Se puede controlar de formas distintas. Una de las cosas que hacemos es el análisis del último lance, con un inspector a bordo. Es posible verlo de forma aérea, con aviones, drones o incluso de forma satelital, pero en realidad hay muy pocas infracciones detectadas usando uno de estos sistemas. El análisis del último lance permite ver cuánto se cumple con la obligación de desembarque. Es un área muy difícil de regular y por eso usar los REM en barcos con alto riesgo de incumplimiento supondrá una gran diferencia.

− ¿Cree que el sector tiene futuro tal y como está ahora?

− Nosotros trabajamos por el futuro del sector. A veces puede ser difícil de entender, pero nosotros queremos un futuro para la industria, porque sin ella tampoco sería necesario un control. Es muy importante tener una industria y comunidades pujantes y para eso es el control pesquero, es todo por lo que peleamos, por garantizar un futuro para los pescadores y las comunidades costeras. Las cosas cambian en todas las industrias, hacia arriba y hacia abajo, pero nosotros sabemos lo duro que trabajan los pescadores y trabajamos con ellos codo con codo.

− Pero cada vez hay menos flota en Europa y cayendo el consumo. ¿Cómo ve usted la situación?

− Como Agencia de Control no es el área en el que trabajamos, no nos fijamos desde un punto económico. Lo que puedo decir es que yo vengo de una localidad pesquera como es Castletownbere y ahora viviendo en Vigo y Galicia lo que quiero es una creciente y productiva industria pesquera. Creo que el sector se enfrenta a unos enormes desafíos, con fluctuaciones importantes en el precio del combustible, el Brexit, los cambios en acuerdos pesqueros, cambio climático… Esperamos vientos más favorables para ellos. Es un momento cambiante para la industria, los vemos en todos los sectores o en la iniciativa Fishers of the future de la CE. Hay una tormenta enorme para el sector en estos momentos, pero soy optimista y espero que la tormenta pase.

− Costas Kadis refrendó recientemente que no se prevé una tarjeta amarilla para China, país al que se le acumulan casos graves de pesca ilegal o contra los derechos humanos en ese sector.

− Nosotros no participamos en el sistema de tarjetas. No lo decidimos, pero nuestro rol con estos barcos que no son de la UE que ilegalmente pescan aquí los monitorizamos e inspeccionados. Hay inspecciones en los puertos, pero también trabajamos en NAFO o Neafc, en el Mediterráneo, el océano Índico… Constantemente buscamos barcos atajar la pesca IUU a través del análisis de riesgo. Hay cosas que, por ejemplo, complican la labor. Por ejemplo, hay barcos que falsean su posición satelital.

− Trabajan en zonas lejanas a la UE. ¿Está sobre la mesa controlar el Atlántico Suroccidental? Allí operan muchos barcos gallegos.

− Si es necesario y recibimos el mandato por parte de la Comisión Europea, allí estaremos. Para cualquier trabajado fuera la UE lo necesitamos. Estamos preparados y lo haremos encantados allí o en el Ártico o donde sea necesario. También necesitaríamos más recursos.

− Se ha reunido con Kadis hace poco, ¿es muy diferente frente al anterior comisario?

− El anterior comisario era excelente y el nuevo también. Son muy diferentes en muchos aspectos, pero somos muy afortunados de tener a un biólogo marino con mucha experiencia con el mar y dedicación por los océanos. Es lo necesario para el puesto y espero que venga pronto a visitarnos a España. Estará involucrado en el 20 aniversario. Es muy dedicado y, como me gusta decir, tiene la sangre «salada».

«El aniversario será un gran evento en la ciudad de Vigo» − ¿Cómo van a celebrar ese «cumpleaños» de la EFCA? − Lo celebraremos aquí, con la reunión del consejo, en abril. Haremos también una serie de celebraciones en distintos países, cuando los barcos lleguen a sus puertos. También celebraremos un evento en mayo en Cork (Irlanda) y tendremos actos todo el año, pero la cosa por la que estoy más entusiasmada es que vamos a celebrar la labor de los inspectores de pesca, una profesión que no suele estar muy destacada. Será un gran evento en la ciudad de Vigo. − Lleva tres años y medio de un mandato de cinco. ¿Prevé continuar? − Me considero la persona más afortunada del mundo por trabajar aquí. A menudo digo que pagaría por hacerlo. Además, cada año veo grandes avances en el trabajo que hacemos, porque se trabaja duro y mejoramos. Si el consejo decide que siga, será un auténtico placer para mí. Se analizará el próximo año, en 2026, y se decidirá lo mejor para la EFCA. − Están en el corazón de Vigo, ¿no se les queda pequeño el edificio Odriozola? − Somos casi un centenar de personas [98, en concreto] y no creo que vayamos a aumentar en próximos años. Hay muchas prioridades en la UE y somos afortunados por el crecimiento que hemos tenido. Acabamos de invertir en el bajo, que nos gusta mucho, y somos muy felices aquí. Si crecemos más en personal, necesitaremos más espacio y tendríamos que buscar otro sitio.

