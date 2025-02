Una gallega deja su huella en el hito de la Antártida

Mariana Gago Táboas es una de las gallegas que ha vivido en primera persona el hito científico español consumado el pasado miércoles: la presencia de tres buques del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) juntos en la Antártida. La canguesa de 22 años está realizando sus prácticas universitarias para llegar a ser capitana a bordo de uno de ellos, el 'Sarmiento de Gamboa'. «Me está encantando la experiencia», relata a FARO desde la isla Decepción tras partir de Vigo a comienzos de diciembre.

A más de 12.500 km de distancia y con su reloj marcando cuatro horas menos que en Galicia, Mariana atiende la llamada del decano a través de WhatsApp en medio del mar en una demarcación sin cobertura donde la mayor parte del tiempo es de día. «Tuve que acostumbrarme al horario porque yo realizo guardias de cuatro a ocho de la mañana y de cuatro a ocho de la tarde», explica.

Mariana Gago, en su buque en isla Decepción, con un iceberg al fondo. / Cedida

El cometido habitual de la morracense se centra en acompañar al primer oficial del buque, con quien supervisa que «todo funcione correctamente»: «Tengo que estar atenta, por ejemplo, a si cambian las condiciones meteorológicas y manejar, entonces, el barco». Asimismo, el 'Sarmiento de Gamboa' sirve como puro medio de transporte: «Llevamos materiales, entre otros lugares, a las bases militares, como a la que está situada en la propia isla Decepción, la de Gabriel de Castilla, y trasladamos también de unas áreas de muestreo a otras a los científicos del CSIC».

Tripulación gallega

Con todo, la joven, que está culminando un expediente inmaculado en la Escuela Técnica Superior de Náutica y Máquinas de A Coruña, dispone igualmente de tiempo libre. Refiere la suerte que ha corrido con la tripulación, formada en su mayoría por gallegos, desde los propios científicos a cocineros y marineros. «Nos llevamos todos muy bien y siempre hacemos planes como ver una película o una serie juntos». En esta misma línea, asevera que nunca ha sufrido ningún tipo de problema por ser mujer en un sector en el que predomina el sexo masculino. «Sé que este tipo de situaciones me podrían tocar en otro barco, al igual que ocurren en el día a día de muchas mujeres, pero es algo que debemos combatir», sentencia.

Mariana Gago, la joven gallega presente en el hito de la Antártida /

La zona de ocio se sitúa en la cubierta principal del buque, conformada por una librería y salones con sofás, televisión y hasta una guitarra. El mayor hándicap radica en la conexión a internet, pues «el wifi es muy limitado», lo que provoca que Mariana tan solo use Instagram en contadas circunstancias y WhatsApp para comunicarse con los suyos. Esto último lo hace esencialmente a través de mensajes y llamadas de audio, aunque en ocasiones se puede dar el 'lujo' de realizar una videollamada con su familia. Precavida ante este ligero escollo, la canguesa se llevó consigo su ordenador y un disco duro lleno de contenidos. «Si me sobran algo de megas al final del día, también me descargo un episodio de alguna serie de Netflix», abunda.

Tras más de dos meses lejos de su hogar, la joven «todavía no sabría decir» lo que desea para su vida, si bien, hasta la fecha, esta experiencia le está «encantando». «Desconozco si quiero estar siempre así, fuera de casa; estos próximos años a lo mejor sí que me encaja, pero en un futuro no sé qué pasará», admite. Uno de los momentos más duros lo afrontó durante las Navidades: «Eché mucho de menos a mi gente y estuve un poco baja de ánimos».

Al mismo tiempo, recuerda cada instante que ha disfrutado en su travesía y se mantiene ilusionada. «Estoy viendo paisajes chulísimos, amaneceres y atardeceres espectaculares, las estrellas…; además, nos dejaron bajar a tierra y me he encontrado con animales que no había visto jamás», cuenta, entusiasmada, sobre un conjunto de vivencias que «compensan» la morriña.

«Tengo que estar atenta, por ejemplo, a si cambian las condiciones meteorológicas»

Será en el mes de abril cuando Mariana regrese a su Cangas natal. Tiene «muchas ganas de volver», pero, de igual manera, es consciente de que le espera «un choque de realidad» que, con probabilidad, le hará añorar lo que actualmente está descubriendo.

Una vez se baje del 'Sarmiento de Gamboa', 'se embarcará' en un nuevo desafío: terminar el trabajo de fin de grado e iniciar el máster que le permita dirigir un barco como capitana. Para alcanzar este rango, entre otros requisitos, deberá sumar otros siete meses en aguas oceánicas, un cometido que aplazará para más adelante para priorizar una temporada cerca de sus seres queridos.

«Combatir el cambio climático»

Los buques 'Sarmiento de Gamboa', 'Hespérides' y 'Odón de Buen' están al frente de la 38.ª campaña de investigación que España realiza en la Antártida. Esta misión, que comenzó a finales de diciembre de 2024 y se dará por concluida en marzo de 2025, la conforman cerca de 300 personas, que se encuentran desarrollando 28 proyectos científicos.

Estas indagaciones que se están efectuando al otro lado del planeta sirven para «combatir amenazas como el cambio climático», en palabras de la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, que visitó el pasado domingo la otra base militar en el área, la de Juan Carlos I -localizada en la isla Livingston-.