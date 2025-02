Kadis avala la «lucha» de China contra la pesca ilegal y descarta una sanción

Han pasado 471 días desde la última vez que la tripulación del pesquero Fu Yang 5 partió del puerto chino de Shidao para faenar en aguas del Cono Sur. Desde entonces solo ha pisado puerto en tres ocasiones —dos, en tránsito hacia el caladero—, largando y virando aparejos sin parar. El Fu Yang 5 es un arrastrero de nueva construcción (2023), de 57 metros de eslora que enarbola pabellón de Camerún. Pero es una bandera de conveniencia (flag of convenience, FOC): la propietaria es Fu Yang Holding Ld., con sede en un rascacielos de la ciudad de Hong Kong. Esta práctica, la de recurrir a pabellones exóticos, es la que está utilizando «una porción creciente de la flota china de pesca INDRN (ilegal, no declarada y no reglamentada)» para «camuflar su identidad y ocultar su origen real», expone el experto Milko Schvartzman en un informe difundido el pasado enero. Una treta más para tratar de limpiar el nombre del gigante asiático, señalado por múltiples administraciones gubernamentales y ONG por depredar recursos marinos en todo el mundo. Un soporte nuevo, con los colores de las banderas de Camerún o Vanuatu, para dar continuidad a una manera de proceder que seguirá sin ser reprobada —formal o informalmente— por la Comisión Europea.

El nuevo comisario de Pesca y Océanos, Costas Kadis, se ha referido por primera vez por escrito a la expansión de la flota china, cuestionado por los eurodiputados españoles Nora Junco y Diego Solier. «El hecho de que no haya recibido sanciones de tarjeta amarilla o roja provoca un desequilibrio preocupante», exponen, para añadir que «la confianza en el sistema se ve erosionada y los pescadores europeos quedan en una situación de desventaja». La notificación de una tarjeta amarilla se produce cuando se considera que un Estado no toma medidas eficaces contra la pesca ilegal o no reglamentada, y es un apercibimiento que a día de hoy mantiene Bruselas para Ecuador —está a punto de superarlo— o Vietnam. China, pese a los múltiples expedientes y pruebas que existen contra su sector de pesca extractiva —casi siempre, con armadoras participadas con dinero público—, nunca ha sido amonestada. Tampoco Kadis lo hará, siguiendo la estela de su predecesor, Virginijus Sinkevicius.

El «Xin Run 679» / Fdv

Es más, el comisario chipriota avala los esfuerzos de Pekín. «El grupo de trabajo [de la Comisión Europea y el Gobierno de Xi Jingping] sobre pesca INDNR ha logrado aumentar la transparencia y animar a China a alcanzar resultados concretos [como] la puesta en marcha de investigaciones y sanciones a los buques nacionales que habían llevado a cabo actividades» ilegales, asegura Kadis. No incluye ninguna referencia concreta a estas multas expedidas por Pekín. Añade además que China ha adoptado «una base jurídica específica para sancionar el incumplimiento del régimen de certificación de capturas de la UE» con el que siete armadoras han perdido los permisos para la exportación de productos. Lo que sí reconoce el comisario europeo es que hay compañías chinas que han realizado no solo «presuntas» actividades de pesca ilegal con flota de larga distancia, sino que también las hay «confirmadas».

Más casos

A bordo de uno de estos buques de larga distancia, como el Fu Yang 5, falleció de hambre un marinero indonesio en marzo de 2021. Daniel Aritonang iba en el potero Zhen Fa 7, cuyas capturas se venden en España a través de al menos tres distribuidoras, como ha demostrado el trabajo The Outlaw Ocean Project, analizado también por FARO. El Zhen Fa 7 continúa operativo: salió de Busán (Corea del Sur) en septiembre de 2023 y todavía no ha vuelto a casa, faenando sin pausa junto a las Galápagos o frente a las costas de Argentina.

Costas Kadis hace referencia en su respuesta a dos fechas (2015 y 2023) en las que China habría adoptado esos compromisos contra la pesca ilegal, si bien los buques con pabellón de conveniencia detectados por Schvartzman entraron en servicio a posteriori. Como el Xin Run 679, con bandera de Vanuatu pero propiedad de un grupo con sede también en Hong Kong.