Relevo (y adiós) para el incansable «Arosa Nueve»

Todos los pesqueros tienen hoja de servicio y, muchas veces, completan otra de méritos mediáticos. Hay buques famosos, célebres, reconocidos más allá de en la memoria de quien navegó en ellos, ayudó a darles forma o de quien los iba a despedir a pie de muelle entre marea y marea. El Estai es popular, como lo es también el Capricorn (ex Cieisa Uno y ex Pescavigo Uno), el Lemos —erróneamente se le considera el primer arrastrero congelador, aunque esos galones corresponden al Fairtry—, Melitón D. Domínguez, Vega 5... Lo mismo que el Arosa Nueve, construido en las instalaciones de Naval Gijón en los agitadísimos años ochenta —fue dado de alta el 31 de diciembre de 1987 en el Registro general de la flota pesquera— y concebido para operar mano a mano con el Arosa Doce. Con puerto base ahora en Pasaia (Guipúzcoa) aunque con matrícula de A Coruña, su propietaria le busca un reemplazo que lo desplazará al mismo rincón que ocupan los demás Arosas y los otros pesqueros de aventurada historia. La armadora Velaspex le ha echado el ojo ya a un arrastrero noruego, el Hera (ex Tromsland, ex Hermes), para que ocupe su lugar, según ha podido saber FARO en fuentes del sector.

Las cifras

El Arosa Nueve presenta 56 metros de eslora por 11 de manga, con una capacidad —expresada en GT, arqueo bruto o gross tonnage— de 986 toneladas. Es uno de los cuatro bacaladeros que sobreviven en el censo de este tipo de flota, junto con el Monte Meixueiro (Valiela), Egunabar (Pesquera Laurak Bat) y el vigués Lodairo. Los dos primeros están adscritos a la Asociación de Empresas de Bacalao, Especies Afines y Asociadas (Arbac); el Arosa Nueve y el Lodairo, a la Asociación Nacional de Armadores de Buques de Pesca de Bacalao (Agarba), integrada a su vez en la Cooperativa de Armadores de Vigo (ARVI). Además de bacalao, el buque de Velaspex dispone de cuota de fletán negro —escasa, de poco más del 1% del total— en aguas de NAFO, así como de gallineta y locha.

Protesta de los tripulantes del «Arosa Nueve», «Arosa Quince» y «Arosa Doce», en Barajas en el año 2006 / J. J. Guillén (EFE)

La unidad que presenta todas las credenciales para sustituirlo, el Hera, tiene puerto base en Tromsø: cuenta con los mismos 55 metros de eslora, aunque dispone de 1.572 GT. Fue construido en el año 2001 en las instalaciones de Solstrand, en Noruega.

El «Hera», ex «Hermes». / Shipspotting

Problemas con Noruega

Como sucedió con el Arosa Quince o el Arosa Doce, la tripulación del Arosa Nueve ha tenido múltiples encontronazos con las autoridades noruegas. Uno de los últimos tuvo lugar el pasado septiembre, cuando fue retenido al menos 24 horas acusado de pescar en una zona prohibida, aunque se debió a un error en las cartas náuticas. En 2019 le sucedió lo mismo, aunque esta vez estuvo cautivo durante 40 horas tras ser acusado de tirado pescado por la borda, algo que negó el capitán. Las tiranteces vienen de lejos: en 2006 fue sonada una protesta, en los mismos pasillos del aeropuerto de Barajas, a cargo de los marineros por el «acoso» al que estaban sometidos por el país nórdico y contra el «desamparo» del Gobierno central. Gobierno de España: somos trabajadores, no piratas. Nuestras familias dependen de la pesa del bacalao. Pedimos ayudas para subsistir. Marineros del bacalao, decía aquel cartel.

Antes de pasar a las filas de Velaspex, en el año 2010, el Arosa Nueve prestó servicio para la malograda armadora Transpesca, junto con otros tres Arosas. En el año 2007 el grupo también noruego Aker Seafood tomaba el control del 60% de Pesquera Áncora, filial de Transpesca, por 19,5 millones de euros. La mudanza a Euskadi ha sido, hasta ahora, la última de este incansable buque de pesca.

