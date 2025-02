El gemelo digital (y gallego) del océano

Además de las proyecciones diarias —sistema de predicción que se conoce como Near Real Time (NRT)—, el servicio conjunto que ofrecen Now Systems y Cesga proporciona un registro histórico de datos oceanográficos y meteorológicos desde los años 90, que son asimilados a partir de múltiples fuentes (satélites, boyas, mediciones in situ) y se mantienen homogéneos para permitir estudios climáticos a largo plazo y calcular tendencias o evoluciones. Now Systems, spin-off gallega vinculada a la aragonesa Nologin Consulting, se creó en 2022 —antes el servicio lo prestaba su matriz— y cuenta con sede en Santiago de Compostela, donde tiene un equipo «altamente cualificado» en el área STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas).