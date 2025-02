¿Por qué ha aparecido llena de pulpos una playa de Galicia?

El arenal de una playa del concello de Porto do Son (A Coruña) ha aparecido este miércoles repleto de pulpos. ¿La razón? Probablemente debido al oleaje y a las fuertes corrientes producidas por el tren de borrascas que esta semana han sacudido Galicia.

Este inusual acontecimiento ha sido recogido en un vídeo que el pescador e influencer Rogelio Santos ha compartido con sus miles de seguidores en redes sociales. Como bien apunta este creador de contenido, «é certo que antiguamente os grandes temporais podían botar a terra crebas, pedazos de madeira e peixes grandes, como sanmartiños ou congrios, que a xente recollía por terra, tal como me contou sempre miña nai», pero la estampa que este marinero se encontraba hace dos días en Porto do Son lo sorprendía hasta a él.

Santos se topó con multitud de algas arrancadas por el mar tras el paso de las borrascas Eowing, Herminia e Ivo, algo común después de varios días de temporal... lo que no es tan normal es encontrar numerosos pulpos entre ellas, desperdigados a lo largo de toda la playa: "Destacar o acontecido en Porto do Son, onde o mar botou á praia moitos polbos no medio das algas arrancadas polo mar. Probablemente o feito de que foran polbos pequenos, algo atípico nesta época do ano, a salinidade, as corrientes, se os pillou en pouca profundidade de forma inesperada ou a magnitude do oleaxe e do vento durante varios días seguidos pudo contribuir a este evento insólito", señala en su publicación.

En todo caso, Rogelio ha advertido también a sus seguidores de los peligros que puede tener el consumo humano de estos cefalópodos, por lo que ha recalcado que "ao non saber as causas da morte destes polbos a ciencia certa, recomendo á xente, máis alá de tallas, que non os colla para comer".

También el patrón mayor sonense, Emilio Queiruga, vincula la aparición de pulpos muertos a los temporales. «Cando hai temporal e o mar pega con forza nunha zona de cría de polbos, entra dentro do normal que aparezan mortos exemplares, que neste caso eran pequenos. Algúns estaban vivos», señala Queiruga, quien recuerda que «isto xa pasaba cando eu tiña 12 anos. Non o consideramos moi habitual porque, cando hai mal tempo, non andamos pola costa. Ademais, agora estes episodios viralízanse nas redes sociais».

En la Consellería de Mar no consta ninguna denuncia sobre este hallazgo. Con todo, efectivos de Gardacostas se acercaron al lugar, pero no los encontraron. Al parecer, algunas personas se los llevaron.

En enero de 2010 aparecieron cientos de pulpos muertos en la playa portuguesa de Vila Nova de Gaia, y en enero de 2023 en la de Arrigunaga (Getxo).