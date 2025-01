Consumo rechaza sus propios consejos al limitar el pescado en los comedores

La Aesan es la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición y está adscrita al Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. En julio de 2022, en sesión plenaria, aprobó un informe de su Comité Científico que lleva por título «recomendaciones dietéticas sostenibles y recomendaciones de actividad física para la población española». A lo largo de 60 páginas, el documento desgrana cómo «las recomendaciones dietéticas se elaboran a partir de la mejor evidencia científica disponible sobre el efecto de los nutrientes y alimentos en la salud».

Y, en base a la misma «evidencia científica», aconseja una «dieta equilibrada» en la que la proteína marina tiene un gran protagonismo. En particular, fija la necesidad de consumir «3 o más raciones/semana de pescado, priorizando el pescado azul y las especies con menor impacto ambiental». Este informe continúa vigente: no ha sido enmendado o corregido a posteriori.

Bien al contrario, porque el estudio anterior, de 2020, recomendaba «al menos 2 raciones/semana de pescado». Es decir, el Comité Científico de la Aesan ha elevado las pautas de consumo de proteína marina, no las ha reducido. Que es exactamente lo que plantea el Ministerio de Consumo, al que pertenece orgánicamente la Aesan, para los comedores escolares.

Recomendación del Comité Científico de la Aesan española, del año 2022 / AESAN

Pero hay más, porque un tercer estudio de la misma agencia también avala la ingesta de esta proteína para prevenir la deficiencia de yodo en mujeres durante el embarazo y la lactancia. «Se ha visto que las mujeres que no consumen sal yodada y siguen una dieta vegana, que no se consumen lácteos, pescado u otras fuentes de yodo de origen animal, presentan un mayor riesgo de deficiencia de yodo», expone el análisis, también firmado por el Comité Científico y aprobado en julio de 2023.

Frente a estos trabajos —coordinados por Esther López, José Alfredo Martínez e Irene Bretón, respectivamente—, el ministerio que dirige Pablo Bustinduy mantiene su intención de regular por Real Decreto que los comedores puedan dispensar solo una ración de pescado a la semana. Como divulgó FARO este lunes, Consumo no ha atendido las alegaciones del sector —Conxemar es una de las asociaciones que las presentó— para cambiar el articulado de la norma, que quedará en una pauta de «una a tres raciones» semanales.

La posibilidad de que los comedores puedan quedarse en una ración a la semana de pescado contrasta también con la legislación de otros países. En Francia, por ejemplo, se parte de un mínimo de dos platos por semana: uno ha de ser pescado azul, y pone como ejemplo la sardina o la caballa.

recomendaciones de consumo de pescado / Hugo Barreiro

Es una pauta idéntica a la planteada por el gobierno federal norteamericano a través de la Food and Drug Administration (FDA) y la U.S. Environmental Protection Agency (EPA). Anchoa, salmón, tilapia, merluza o arenque son algunas de las especies que señala como «mejores opciones» (best choices list). Portugal va más allá: la Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) fija, para los niños de hasta 10 años, una recomendación de «entre 3 y 4 veces por semana».

Recomendaciones de la ASAE portuguesa para consumo de pesado / ASAE

Más estudios

La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA, por sus siglas en inglés) es el equivalente comunitario de la Aesan española o la ASAE de Portugal. Su Comité Científico también emite informes, a validar por el pleno, que refrendan la idoneidad de consumir más de una ración semanal de pescado.

«El primer dictamen estableció una ingesta diaria recomendada de metilmercurio de 1,3 mg por kg de peso corporal; el segundo recomendó una ingesta semanal de pescado de entre 1 y 2 raciones y entre 3 y 4 raciones para obtener beneficios para la salud, como un mejor desarrollo neurológico en los niños y un menor riesgo de enfermedad coronaria en los adultos», fija el estudio publicado en enero de 2015.

Extracto de la guía de la FDA norteamericana / FDA

Y uno más, en este caso pilotado por la Dirección General de Investigación e Innovación comunitaria, coordinado desde España y publicado en 2012. «A la edad de ocho años —reza el texto—, se ha demostrado que los niños nacidos de madres que comieron pescado regularmente durante el embarazo obtienen mejores resultados en inteligencia verbal, habilidades motoras y habilidades sociales como dar, ayudar y compartir».

Entretanto, y para malestar del sector pesquero, el Gobierno solo ha accedido —al menos, de momento— a corregir un artículo que «discriminaba» al pescado congelado. «La oferta de alimentos y bebidas en centros educativos estará compuesta fundamentalmente por alimentos frescos, de temporada y de proximidad», decía. «Preferentemente, la oferta de alimentos y bebidas en centros educativos estará compuesta, fundamentalmente, por alimentos frescos, de temporada y procedentes de canales cortos de distribución», recoge ahora.