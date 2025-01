España sigue la estela de la UE para proteger al pulpo en experimentos

El éxito del oscarizado documental My Octopus Teacher (Lo que el pulpo me enseñó, en español) va más allá de los millones de espectadores que consiguió atrapar en el sillón, absortos con la amistad que el cineasta Craig Foster y un ejemplar hembra de Octopus vulgaris. Esa fue precisamente la clave del taquillazo que supuso en cifras para Netflix, el cómo la pieza audiovisual es capaz de transmitir al público el vínculo persona-animal y la inteligencia emocional de una especie que a lo largo de los últimos años no ha dejado de sorprender a los científicos. Estudios han revelado ya que su complejidad neuronal y cognitiva podría surgir de una analogía molecular con el cerebro humano. Desde la Universidad Estatal de San Francisco, en paralelo a estos hallazgos, la bióloga Robyn Crook ha demostrado en su artículo Behavioral and neurophysiological evidence suggests affective pain experience in octopus que la «evidencia conductual y neurofisiológica sugiere una experiencia de dolor afectivo en el pulpo», literalmente el título de su publicación. Todos estos descubrimientos han sido contemplados en la nueva normativa de la Unión Europea para la protección de los animales usados en procesos de experimentación y otros fines científicos, incluida la docencia. Y ahora, en aras de adaptar ese reglamento a nivel nacional, le toca a España dar el siguiente paso.

En jerga legislativa, los Veintisiete formalizaron en marzo del año pasado la Directiva Delegada (UE) 2024/1262 para modificar a su predecesora, la 2010/63. El texto debe ser transpuesto al ordenamiento jurídico español, que tiene hasta el próximo mes de diciembre para incorporar estos avances, y para ello el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación acaba de lanzar la consulta pública previa del proyecto de real decreto por el que se modificará el actual Real Decreto 53/2013, con el objetivo de recabar opiniones y profundizar sobre el mismo para mejorar más allá de lo pautado por Bruselas.

¿Pero qué implica este cambio y cómo afectará al pulpo? Como indica la cartera que dirige Luis Planas, la nueva normativa estatal pretende «aportar una mayor seguridad jurídica» a los administrados —los promotores de los ensayos— y las administraciones que velarán por garantizar que los procesos de experimentación con este y otros cefalópodos cumplan las normas, teniendo en cuenta que a lo largo de la última década «se han ido adquiriendo nuevos conocimientos científicos sobre los requisitos de bienestar de los cefalópodos». Todo ello siguiendo la estela de Europa, que sobre el papel ha reforzado su protección a escala comunitaria contemplando aspectos como el hábitat del pulpo y sus condiciones durante el tiempo que cualquier ejemplar esté sujeto a pruebas de investigación.

Extensible también a sepias, sepiólidos y calamares, la regulación comunitaria incluye entre sus novedades que «se debe proporcionar a los cefalópodos un nivel suficiente y adecuado de estímulos físicos, cognitivos y sensoriales para permitir desarrollar una amplia gama de comportamientos inherentes a su especie». «El diseño del vivero y el caudal de agua deben satisfacer las necesidades del animal, entre ellas una oxigenación adecuada en función de su tamaño, etapa vital y necesidades conductuales», agrega, explicando que «la temperatura del agua, salinidad, el pH y los niveles de compuestos nitrogenados deben ser adecuados a las necesidades de las especies y formas de vida». También se pronuncia sobre la alimentación y la iluminación de las especies, que de igual modo deberán adaptarse a sus necesidades.

La regulación de Europa Un nivel suficiente de estímulos «Se debe proporcionar a los cefalópodos un nivel suficiente y adecuado de estímulos físicos, cognitivos y sensoriales para permitir desarrollar una amplia gama de comportamientos inherentes a su especie». Hábitats con refugios o escondites «Las condiciones de alojamiento deben tener en cuenta las necesidades sociales de cada especie (sus hábitos en grupo o en solitario). Siempre que sea adecuado para la especie, el vivero debe dotarse de refugios o escondites». Manipulación sin extracción del agua «Siempre que sea posible, los cefalópodos deben manipularse sin extraerlos del agua (...) Se humedecerán los equipos que vayan a entrar en contacto directo».

Suscríbete para seguir leyendo