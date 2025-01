Descubren un parásito que reduce la calidad de la sardina europea, clave para la flota gallega

La sardina europea (Sardina pilchardus) es una de las especies más importantes para la flota gallega de litoral. En concreto, para la del cerco, que atraviesa unos años complicados, y para la del xeito, un arte de pesca artesanal con red. Sin embargo, se trata de una especie que en los últimos años está bajo un férreo control ejercido entre España y Portugal para intentar que no colapse y que se pueda seguir pesando. Ahora, investigadores del Instituto Español de Oceanografía (IEO, CSIC), junto a colegas del Institute of Marine Research (IMR) de Noruega, ha analizado por primera vez datos cuantitativos sobre la incidencia del parásito Kudoa thyrsites en la sardina en aguas del norte de España. «Este parásito, que afecta la musculatura del pescado, puede reducir su calidad y valor comercial pero no causa alergias ni enfermedades en humanos», señalan desde el IEO.

El instituto avanza la publicación de un estudio en la revista Parasitology Research en el que se analizó 500 ejemplares de sardina europea. «Los resultados mostraron que un 5,4% de las sardinas estaban afectadas por este parásito y presentaban la condición de ‘carne blanda’, que provoca en el pescado una textura anormal y un aspecto poco atractivo», concretan.

Se trata de un parásito que estaba previamente asociado a la caballa y que ya había sido identificado en sardinas en Portugal o del sur de Galicia, pero este es el primer estudio que ofrece datos cuantitativos para el stock ibérico. Además, es el resultado de un estudio realizado en los años 2023 y 2024 con sardinas muestreadas durante la campaña Pelacus del IEO realizada en abril de 2023.

«Se necesita más investigación para entender el ciclo de vida de estos parásitos y porqué afectan a las sardinas», indica la Dr Lucilla Giulietti, primera autora e investigadora del IMR. Gema Hernández, coautora del estudio e investigadora del IEO de Vigo, añade que, «aunque la incidencia del parásito es relativamente baja, el stock de sardina europea en las aguas atlánticas españolas es una fuente alimenticia importante y la presencia del parásito podría reducir su calidad y valor culinario».