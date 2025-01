La campaña Alimentos de España se fija el objetivo de «mejorar la reputación» de la pesca

El sector pesquero español lleva años llorando la pérdida del FROM, el Fondo de Regulación y Organización del Mercado de los Productos de la Pesca y Cultivos Marinos. El organismo, desaparecido en 2012, servía como impulso para la promoción del pescado y el marisco en un país que lidera los primeros puestos en consumo de estos alimentos. En los últimos años, la flota y la industria están viendo que el pescado deja de hacer acto de presencia en la cesta de compra de forma paulatina, con una caída del 24% en Galicia en los últimos diez años. Por ello, no dejan de insistir en que se necesita una mayor promoción, algo cercano a lo que fue el FROM, y la reducción del IVA. Lo segundo lo ha ido negando el Gobierno por activa y por pasiva, y lo primero se han dado algunos pasos. Ahora el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación prepara las nuevas campañas de su estrategia Alimentos de España, en la que busca atacar «varios frentes» para incentivar el consumo y, de paso, «ayudar a mejorar la reputación del sector».

El Ministerio que dirige Luis Planas creó la estrategia Alimentos de España en 2020 con el objetivo de transmitir los beneficios de consumir productos agrarios y pesqueros, reconocer el valor del trabajo de agricultores, ganaderos y pescadores, recuperar el valor de los alimentos o reconocer a España como una potencia agroalimentaria y gastronómica.

Para su desarrollo, la Junta de Contratación del Ministerio ha ido licitando los servicios de creatividad, diseño, realización y producción de campañas. La última de ellas, por valor de 1,18 millones la lanzó a mediados del pasado mes, de cara a las acciones previstas para este año y el próximo. En comparación con las anteriores, el Ministerio da un mayor peso a la «campaña de los productos de la pesca y la acuicultura».

Así, el pliego recoge que en este caso «la campaña tendrá un carácter más taxativo y con un mensaje más directo para el consumo». «El consumo de productos de la pesca lleva una senda de continuo descenso y esta campaña debe diseñar mensajes claros y concisos para revertir esta situación», recoge.

Para «incentivar el consumo», las acciones deben buscar defender «la amplia variedad de productos de la pesca y de la acuicultura de que dispone España» y «la importancia de incorporarlos de forma habitual a la dieta como alimento sano, nutritivo y de calidad». De igual forma, se quiere recordar «la diversidad de opciones en cuanto a formas de prepararlo y disfrutarlo, de manera sencilla y asequible» y, en general, «animar a consumir, dando recetas y formas de consumo».

Como apartado extra, el pliego señala el apartado sobre la reputación del sector pesquero en un momento en el que se ve demonizado en algunos de sus segmentos, como es el caso del arrastre (por la pesca de fondo) o del palangre (por las capturas de tiburón), pese a cumplir con las normativas de la Unión Europea o de las organizaciones regionales de pesca.

Etapa de consolidación para la marca de calidad viguesa WFAS Wild and Frozen At Sea (WFAS), fue creada por la Organización de Productores de Buques Congeladores de Merlúcidos, Cefalópodos y Especies Varias (OPPC-3), que busca ahora una consolidación de la enseña de cara a este año y el siguiente. La organización, surgida del seno de la Cooperativa de Armadores de Vigo (ARVI), lanzó una licitación por valor de 735.000 euros para tres acciones concretas: la asistencia a ferias para la presentación de WFAS, la adaptación de embalajes de la OPPC-3 a la marca y una campaña de publicidad. «Se ha de difundir su implantación en foros de interés para que se conozca y se identifique claramente con los estándares que están detrás de esta marca», explican desde la organización, que añaden: «se quiere poner en valor también el consumo de pescado congelado entre distintos espectros de público e informarle de la comodidad y de las posibilidades prácticas en cocina que supone». Sobre la presencia en ferias, como Conxemar, el pliego señala que «es de gran importancia» al ofrecer «una plataforma invaluable para promocionar y exhibir» los productos pesqueros, además de favorecer encuentros entre productores y compradores. «Además, se buscará la adhesión de nuevas entidades donde implementarla, así como difundirla y promocionarla a través de acciones de promoción», señala el pliego.

