Proponen la sanción a tres furtivos cazados en Vigo gracias a los drones

La Policía Local de Vigo, en colaboración con la Policía Autonómica y los guardas rurales, ha identificado en los últimos días de 2024 a 13 buzos, en el marco de operativos de control de la actividad furtiva de marisqueo, y ha propuesto para sanción a tres de ellos, a los que sorprendió gracias a los drones de la Unidad Fénix.

Según han informado fuentes policiales, la cámara térmica del dron consiguió localizar a dos personas, que resultaron ser dos vecinos de Vigo, J.A.F.M., de 54 años de edad, y J.C.F.M., de 60 años. La intervención fue realizada el pasado 24 de diciembre en la zona de la ETEA tras recibir un aviso sobre la presencia de un furtivo.

Ambos llevaban dos rasquetas y una red en la que se intervino casi un kilo de almeja. Los bivalvos fueron devueltos al mar y se procedió a la denuncia de los dos infractores.

Cuatro días más tarde, en otro control en Sobreira, en la zona de Oia, se procedió a la identificación de siete buzos, de los que seis presentaron la documentación pertinente y las capturas en reglas, pero uno no, un hombre de Ourense, A.R.R., de 49 años edad. No portaba capturas y no fue denunciado.

Al día siguiente, el 092 recibió un aviso por la presencia de furtivos en Bouzas. Los agentes pudieron observar a una persona con una linterna en la playa, con una herramienta y extrayendo marisco de la orilla. Al percatarse de la presencia policial, el sospechoso abandonó la playa y se sentó en las gradas del paseo, donde fue identificado: F.J.R.P., de 50 años y natural de Moaña, queconfesó que llevaba tres horas en la playa y que era reincidente. Los agentes tramitaron la correspondiente denuncia.