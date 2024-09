El palangre gallego presenta a Pesca una solicitud para el desguace de 45 unidades

La flota de palangre de superficie es cosa de dos en la Unión Europea: Portugal y España y, en concreto, Galicia. Los buques de armadoras a ambos lados de la raia sobreviven pescando pez espada y tiburón (tintorera, principalmente, y marrajo). Es de los segmentos de flota más amplios en la comunidad gallega, con más de 120 embarcaciones, pero su situación no está siendo nada fácil. Al habitual hostigamiento –medioambientalista y administrativo, desde Bruselas– que sufren por capturar escualos, se les unieron en los últimos años otros condicionantes como son el aumento del precio del combustible, la caída del consumo de pescado o el derrumbe de los precios. A finales del pasado julio, las cuatro organizaciones que aglutinan a la flota alertaron que no recordaban “una situación como la actual” en lo negativo. Por estos motivos, muchas de las empresas no ven otra salida que dejar el sector y como ya hicieron otros sectores, como el del cerco, han planteado a la Secretaría General de Pesca un plan para desguazar buques. En total calculan que existen 45 buques listas para pasar por la cuchilla, lo que supondría deshacerse del 35% del palangre gallego.

A través de FIP Blues, proyecto de mejora pesquera lanzado en 2018, las cuatro organizaciones de productores de palangre de superficie de Galicia (la viguesa Opnapa, la guardesa Orpagu, la marinense Opromar y la burelesa OPP-7) lanzaron un SOS a finales de julio. A través de un comunicado tras una reunión con las casas vendedoras, informaban que en la actualidad “se está vendiendo el pescado sin cubrir los costes de explotación”, lo que “está amenazando la supervivencia” de la flota.

El sector ponía como ejemplo la ya mencionada caída de consumo o la gran diferencia de precios entre primera venta, en algunos casos a 3,5 euros para el pez espada, y la venta al público en las grandes superficies, “que se sitúa en la horquilla que va desde los 14 a los 22 euros. “Todas estas circunstancias, hacen que un número significativo de los armadores se estén planteando la paralización definitiva de su actividad recurriendo al desguace de sus buques”, señalaban entonces.

Según pudo saber FARO, las cuatro organizaciones gallegas con buques de palangre de superficie presentaron a Pesca un plan concreto para ajustar la flota existente –de bandera española, obviamente–, con una lista de 45 unidades para las que solicitan ayudas de desguace. De conseguir ese paquete de apoyos, la estrategia supondría cercenar el 35% de todo este segmento de flota en Galicia, que a cierre de 2023 tenía un total de 123 embarcaciones, con una media de 13 tripulantes por barco.

El planteamiento Estado La flota de palangre de superficie gallega está formada por 122 unidades, 13 menos que hace dos décadas. Cada barco tiene una media de 13 tripulantes y un promedio de 24 años de antigüedad. Viabilidad El sector denunció en julio una caída de precios y una situación límite para las empresas. Hablaban ya de que muchos se planteaban dejar la actividad. Solicitud Las cuatro organizaciones de productores presentaron a Pesca un plan de cese definitivo de actividad para un total de 45 unidades, un tercio de la flota. Reticencias El del palangre de superficie no es el único planteamiento que tiene encima de la mesa Pesca, que hasta el momento se ha mostrado muy reticente a aplicar ayudas para este tipo de medidas.

La flota pesquera lleva años cayendo en Galicia. En las últimas dos décadas la comunidad perdió un total de 1.370 barcos, y aunque el grueso corresponde a las pequeñas embarcaciones de artes menores, la Consellería do Mar registra disminuciones en todos los segmentos de flota. En el caso del palangre son 13 los buques que desaparecieron, aunque todavía hay valientes que se animan a entrar en este sector, como hizo recientemente el portugués Luis Vaz con su buque Oceana Vaz. Eso sí, las nuevas construcciones de palangreros brillan por su ausencia y la antigüedad media de los buques está en los 24 años.

Se acumulan

Con este planteamiento conjunto de Opnapa, Opromar, Orpagu y la OPP-7, los planes de desguaces se acumulan en la sede de la Secretaría General de Pesca que dirige Isabel Artime, que por el momento se mantiene reticente a aplicar este tipo de medidas. Ya en 2022 la Cooperativa de Armadores de Vigo (ARVI, de la que surgió Opnapa) hablaba de que necesitarían apoyos por valor de 30,5 millones de euros para el desguace de un total de 22 barcos, surgida de una consulta interna realizada en el tercer trimestre de 2021.

Ahora, con el alza de precios de los insumos y la continua caída del consumo, se espera que esas cifras dentro de la flota olívica sean mayores. A ellas se suma también la reciente propuesta de la Asociación de Armadores de Cerco de Galicia (Acerga), que trasladaron a la Administración –sin éxito– que precisan ajustar su flota, con “entre 30 o 40” barcos dispuestos a desaparecer.

Para el caso de la flota de altura y gran altura, desde ARVI plantearon este verano la creación de un registro especial, análogo al de los mercantes y con la que podrían acceder a ventajas fiscales y sociales. El plan pasa por incluir esta segunda lista en el proceso de reforma de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante y la Ley de Navegación Marítima impulsada por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.

Con ello, desde ARVI creen que la mayoría de armadores que ahora apuestan por dejar la actividad se lo pensarían dos veces.

