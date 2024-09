El cerco gallego alquilará cuota de sardina al Golfo de Cádiz para resistir hasta octubre

La compra de sardina permitirá a la flota volver a faenar, pero con unas ganancias mínimas

Los armadores de la Asociación de Armadores de Cerco de Galicia (Acerga), como los de otras que están fuera de ella, viven momentos tensos por la escasez de cuota y por tener que amarrar sin remedio. De hecho, ya calculan que si se dieran ayudas para un desguace, “entre 30 o 40” embarcaciones pasarían gustosamente por la cuchilla, aunque a la Secretaría General de Pesca no le gusta saber nada de este tema. Desde el jueves el grueso de la flota está parada y gracias al alquiler de cupo de sardina (uno más) en el Golfo de Cádiz podrán volver a faenar. Lo harán con unos límites internos, para intentar alargar lo máximo posible los días de pesca. Eso sí, las ganancias no serán muchas. Como denuncia un armador de Vigo, los barcos de 12 o más hombres ganarán, como mucho, “entre 100 y 140 euros” por marinero a la semana.

La organización de productores (OPP-82) tiene una fuerte presencia en la ría de Vigo y uno de los barcos más grandes es el Mi Nombre Cinco, comandado por José Luis Bouzón. El suyo es uno de los buques que lleva días parado por falta de cuotas. “Mandé al personal para casa por no saber qué hacer”, lamenta, “porque no da, con lo que nos ofrece al sector ahora mismo no podemos coger nada”.

“Yo ya llevo 40 años en el sector y siempre eran años buenos y otros malos, por mal tiempo o porque podía faltar alguna especie, pero podíamos ir tirando. Ahora es por prohibición”, señala.

Según dice Bouzón, su situación, que como él mismo explica es la de muchos de sus compañeros, dificulta la propia existencia del cerco, ya que complica el relevo generacional, ya muy difícil, y la entrada de jóvenes en el sector. “Decirles a los marineros que no van a cobrar nada este mes por no tener cuota de pescado es muy triste”, apunta, “y como es normal, ya que yo haría lo mismo, intentaría buscar algún trabajo por tierra”.

Haciendo cuentas, y con las primeras cifras que tienen sobre el posible cupo a comprar en Andalucía, Bouzón reconoce que cada marinero podría acceder a esos 140 euros semanales como máximo. Y eso, si el precio de la sardina se mantiene por encima de un euro.