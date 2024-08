Galicia tiene en Gambia una estrella

Envuelta por Senegal, la superficie del país más pequeño de África parece una lombriz que se cuela mar adentro, abrazada a un río que caracolea al sur hasta Guinea. Es Gambia, antiguo territorio de dominio británico, punto de partida de unos tres millones de personas enviadas a las colonias americanas como mercancía. Una economía que pelea por desprenderse de décadas pasadas de gobiernos corruptos y una nula proyección internacional. Pero rica en recursos, agrícolas o pesqueros, explotados a día de hoy bajo el régimen de autoconsumo –en ganadería– y con flota fresquera artesanal. “Para trabajar allí es necesario aprender y comprender la cultura, no puedes llegar como una ONG”, explica el presidente de la viguesa Congelados Maravilla, Giuseppe Mellino. En la desembocadura del río Gambia, en Banjul, esta compañía decidió arrancar hace dos años un proyecto inédito. No solo para ella: no hay en el país ninguna industria similar de capital europeo. Y está dando al fin frutos. “Hansen Seafood [así se llama la filial] es la joya de la corona de Maravilla, nuestra inversión de origen estrella”. Pulpo, choco, langostino o pescados como lenguado tigre o cherne de ley son algunos de sus productos de referencia.

El desembarco allí del equipo de Mellino no fue sencillo. “Yo creo que perdí diez años de vida”. Se topó con una plantilla principalmente eventual, con salarios de unos 60 dólares mensuales, sin una dirección de planta funcional. “Subimos los salarios y realizamos ajustes”, expone desde su despacho en la lonja de O Berbés. Ahora tiene a 74 personas contratadas, con otras 15 de las que echa mano de manera temporal para picos de producción. Ha ubicado un ambulatorio en el complejo, con un médico, fijado descansos –antes no existían–, lanzado un premio al trabajador del mes y remodelado el centro de oración. “El litro de gasóleo cuesta un dólar, por ahí. Son personas que tienen que desplazarse bastantes kilómetros”, así que ahora acuden a las instalaciones en autobús de la empresa. Un cambio radical: “Hemos dado más a nuestra gente y es así como podemos aspirar a más”. Con Hansen Seafood, que será protagonista en el expositor que Congelados Maravilla tendrá en la 25 edición de la feria de Conxemar. En torno a un 25 o 30% de la actividad de esta pesquera corresponde ya a la subsidiaria que arrancó en Gambia en 2022.

Un empleado de Hansen, con un pulpo / Cedida

Una aventura ahora en positivo, tanto a nivel personal como contable. “Elaboramos con calidad europea, hacemos un trabajo muy bueno después de un inmenso esfuerzo”. La puesta en marcha de este proyecto ha obligado a Mellino a pasar largas temporadas en Gambia, alojado en el propio complejo. “Tienes que estar, y estar involucrado. No puedes dirigir algo así a través de un ordenador sentado en un despacho desde Europa”. Por eso, apunta, se dirige a todos los operarios por su nombre. La foto de perfil de whatsapp del responsable de la planta es de un sonriente chaval del brazo de Giuseppe.

Se afana en describir la capacidad de Hansen, que alcanza las 36 toneladas diarias con tres túneles de congelación y un frigorífico a -21 grados para 1.000 toneladas de producto. “No somos una sala de elaborados. Somos una industria completa, como Stellantis en Vigo”.

Congelados Maravilla, en el top 20 de mayores comercializadores de pescado de España, es un grupo exportador que tiene en Italia su principal mercado. La extrema complejidad de los últimos meses, por la caída de la demanda y el incremento de los costes, hacen que a corto plazo todos los esfuerzos estén puestos en “surfear la situación”, sin grandes proyectos a la vista más que el de continuar cristalizando su aventura en África. “Ha sido intenso –culmina–, pero ha merecido la pena”.

