César Acevedo, un patrón para el “Argos Georgia” y para navegar la vida

César Acevedo le llamaba siempre “tío Ramón”. “Era una cuestión de respeto, no el “tío” ese que usamos en España. No, no. Como en Chile, donde viví mucho años. Aquí suena peyorativo. Allí todos los niños llaman tíos a sus mayores, lo sean o no. Por eso me lo decía”, cuenta Ramón Pérez, marinero también, amigo del patrón de pesca del Argos Georgia, uno de nueve fallecidos en el trágico naufragio a unos 300 kilómetros de la costa de Malvinas hace ya ocho días. Le cuesta contener la emoción. Solo unos días antes le envió por Whatsapp una fotografía suya con la imagen de una virgen del Carmen para conmemorar la gran fiesta de las gentes del mar. “Le dije que le brillaban los ojos, que se notaba que había pescado. Él tenía muchos detalles así”, dice, antes de esbozar una risa. No habrá muchas más a lo largo de la conversación. Luego supo que el propio Acevedo había tallado la escultura en madera. Se lo contó su mujer. A sus casi 70 años y muchas millas navegadas, Ramón lleva tres naufragios a las espaldas y sigue dándole vueltas a qué pudo pasar para que el moderno palangrero y una tripulación habituada a lidiar con la bravura de la zona sucumbiese esta vez.

En su última actualización en redes sociales el pasado 18 de julio, el patrón de pesca del Argos Georgia posa a bordo del barco construido hace solo cinco años en Turquía, una de las joyas de la flota de la prestigiosa armadora británico-noruega Argos Froyanes. Acevedo levanta la mano, a modo de despedida. Le preguntan por su evidente nuevo look entre los primeros comentarios. Pelo mucho más corto y muchos menos kilos también: “¿Te sigue gustando el rock? Vaya cambio radical”. Ese post de Facebook se ha convertido en un altar improvisado multinacional que refleja a la perfección la capacidad de Acevedo para tejer relaciones y hacer amigos en todas las travesías y los muchos puertos del planeta por los que pasó. Para ellos, aseguran, es “su capitán”. Su “capitán César”. “Más que un capitán, un amigo”.

“Afirmativo. Era muy leal. Una persona muy estimada porque era un buen amigo. Le podías contar un problema que iba a ayudarte. Enormemente, además”, destaca Santiago Vázquez, que hace poco más de un año estuvo ayudando a César Acevedo “a sacar” un barco de Cangas para llevarlo a Namibia.

El vigués, vecino de la parroquia de Valladares, era un experto haciendo equipos. “Hace tres meses o así me llamó precisamente para llevar el barco gemelo del Argos Georgia hasta las Malvinas”, relata Manuel Lagoa a FARO. Antes habían navegado juntos. “Una persona excelente. Un capitán también excelente. Campechano, muy amigo de todos. Que no miraba a nadie por encima del hombro. No necesitaba ni un grito”, cuenta. “Y si te decía algo, iba adelante, no te dejaba colgado –continúa Lagoa–. Si podía ayudar, lo hacía siempre. A mí me ayudó mucho. De hecho, mira toda la gente que trabajaba en el barco con él. Casi todos los españoles que había eran oficiales. En el resto de esos barcos hay como mucho dos oficiales en el puente y el resto todos de fuera”.

Francisco Gondar Sanjorge está entre ellos. El pontevedrés, segundo oficial, uno de los 14 supervivientes de la tragedia, se deshace en elogios para Acevedo. “Hizo un trabajo estupendo. Avisó por teléfono a la armadora y, pienso, no sé, si al patrón del otro barco”, aseguró, en referencia al pesquero con participación de capital vigués Robin M. Lee, cuyo papel fue clave en el rescate, en una entrevista ayer en Espejo Público de Antena 3. “Con avisar a la armadora, además de a Salvamento, para que movilizaran todo, se agilizó mucho”, cuenta. “Él nos calmó antes de abandonar el barco –añade–. Dijo: “Tranquilos, que viene el Robin”. A mí no me daba llegado”. Por eso le duele especialmente su muerte. “Tengo pena por todos, pero, claro, el patrón de pesca... Tengo mucha pena porque fue quien me introdujo en la empresa. Apostó por mí y eso no se puede olvidar”, reconoce Gondar.

César Acevedo / FDV

A Ramón Pérez no le extraña en absoluto el papel clave de su sobrino antes del hundimiento del buque. Lo vivió mano a mano cuando el pasado año estuvo embarcado “dando la vuelta al mundo”. “Era muy profesional. Prudente”, enfatiza. “Aquí hubo una persona que más o menos dirigió todo –continúa–, me consta que este hombre se llamar César Acevedo, que era el patrón de pesca”.

“Te has ido de la forma más dolorosa e inesperada. El Argos Georgia y tu mayor pasión te han separado de nosotros. ¡Qué cruel es la vida! Las personas buenas no merecen un final así, sin un abrazo y con la familia lejos”, escribió su sobrina Bibi en redes, llena de agradecimientos por sus apoyos “en los peores momentos y siempre dando ánimos para superar los baches de esta vida tan jodida”. “Has capitaneado muchas situaciones en la familia Carballeira, y siempre con la actitud de un buen patrón”, resalta.

El marinero con alma de rockero y líder natural era un imán de la familia. De esos tíos, los tíos de verdad, que llevan a los sobrinos de campamento junto a sus hijos, Álvaro y Andrés. Maribel Comesaña. Tenía 56 años. Estaba a punto de jubilarse. Era su última marea. El mensaje de su mujer Maribel tras conocer la muerte de este patrón también de la vida rompe el corazón: “Te fuiste sin avisarme”.

